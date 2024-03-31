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孫藝真結婚2周年發糖了！曬「玄彬甜蜜婚紗照」　狂吸76萬人朝聖

▲孫藝真（右）和男神玄彬因合作戲劇《愛的迫降》擦出愛火，如今已經結婚滿兩周年，她也發文放閃。（圖／《愛的迫降》劇照）
▲孫藝真（右）和男神玄彬因合作戲劇《愛的迫降》擦出愛火，如今已經結婚滿兩周年，她也發文放閃。（圖／《愛的迫降》劇照）

記者吳昕蓓／綜合報導

南韓女神孫藝真和男神玄彬因合作戲劇《愛的迫降》假戲真做，是大家心目中的模範情侶檔，兩人2022年結婚更是南韓演藝圈一大盛事，如今迎來結婚2周年，孫藝真也曬出他們的婚紗照並甜喊「第二次結婚紀念日」，男帥女美的養眼畫面讓粉絲都暴動了。

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▲孫藝真結束巴黎行程後，回國在機場被捕獲，有眼尖網友發現她和玄彬隔空灑糖。（圖／翻攝自微博）
▲孫藝真（左）和男神玄彬（右）因合作戲劇《愛的迫降》假戲真做，是大家心目中的模範情侶檔。（圖／翻攝自微博）
孫藝真31日在IG曬出她和玄彬未曝光的婚紗照，只見畫面中，孫藝真身穿平口白紗，典雅款是襯托出她的仙女氣質，而玄彬也穿上一身白色西裝，看起來宛如白馬王子，兩人雖然沒有過多互動，但畫面已經美到像劇照，四周都飄浮著粉紅泡泡，她也在文中寫下：「第二次結婚紀念日（結婚2周年）」，閃瞎一票網友。

▲孫藝真曬出和玄彬的婚紗照，畫面美到像劇照。
▲孫藝真（左）曬出和玄彬的婚紗照，畫面美到像劇照。（圖／翻攝自孫藝真IG）
孫藝真結婚以來每年結婚周年都會在IG上放閃，去年（2023）也同樣發過文，不曾缺席，讓粉絲吃糖吃得滿足，忍不住直呼「每年都在等貼文」、「已經在期待明年的照片了」、「一年一放閃我也願意」，引來76.3萬粉絲按讚朝聖。

▲孫藝真（左）、玄彬久違同框被拍到。（圖／翻攝쿠팡플레이 스포츠 YouTube）
▲孫藝真（左）、玄彬久違同框被拍到。（圖／翻攝쿠팡플레이 스포츠 YouTube）
事實上，孫藝真前陣子才被發現和老公玄彬一起現身首爾高尺天空巨蛋，朝聖MLB開幕戰，兩人的狀態也意外掀起討論，孫藝真一如往常保養得宜，穿著簡約大方，整個人仍舊容光煥發，身旁的玄彬卻疑似整個人腫了一圈，帥氣臉蛋整個變圓，還留起不修邊幅的長髮，整個人看起來變得邋遢不少，還被網友開玩笑是「石內卜造型」。

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