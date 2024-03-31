王陽明潛澎湖深海遇危機！一轉頭「全面鏡恐脫落」嘆：我們放棄了
由王陽明主持的生態節目《沈睡的水下巨人》耗時2年時間，由金鐘製作人李景白導演製作，以隱藏在海底的巨型沈船為主題，潛入台灣本島與離島周圍海域，挖掘這些隱藏在水面下的海底巨人故事。日前，王陽明出席口碑特映會時分享，在澎湖深海拍攝時，遇到強勁海流影響，仰賴呼吸的全面鏡很有可能會脫落，當下只好放棄，立刻浮出水面。
記者詹鎰睿／綜合報導
《沈睡的水下巨人》是台灣第一部以「海洋沈船生態」為題的紀錄片，全劇共有8集，耗時2年、橫跨台灣6大海域，包含蘭嶼、綠島、小琉球、東北角、墾丁及澎湖，潛水拍攝氣瓶超過2400支，以最高規格的攝影配備潛入水下35～52米，拍攝總共8艘巨型沈船的故事。
談到主持人人選，李景白透露，王陽明符合3項條件，喜歡海、有冒險精神、有顏值，而且他一開口邀約，王陽明立刻一口答應，「但他一開始很菜，只有10支氣瓶經驗，答應後自己跑去上課。」王陽明也說，他一開始是菜鳥潛水員，透過白叔（李景白）與團隊的魔鬼訓練，現已是高階、熟練的潛水員，之所以答應接下主持棒，是因為他很愛海洋，希望透過這個節目，讓人們知道台灣海域的美，以及現今海洋生態遭遇的問題。
王陽明分享，在拍攝的過程歷經許多未知、瘋狂的體驗，曾在澎湖深海中，頂著強勁海流一路前進，甚至只要一轉頭，他仰賴呼吸的全面鏡說不定有脫落的風險，由於當天海底能見度低、潛導也不見，讓他一度不知自己身處何處，「還好當時白叔在我後面，我們當下立刻決定放棄，趕快出水面。」《沈睡的水下巨人》每週日晚間9點公視頻道首播、公視+同步上架，晚間9點10分於LINE TV播出。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道