上班時間提早到7:30！過來人喊「有益身心健康」　一堆鄉民搖頭了

我是廣告 請繼續往下閱讀
前台北市長柯文哲任內要求當時市府要準時在7點半開晨會，7點半上班也成為柯文哲的代名詞。近期就有PTT鄉民分享，自己也是7點半上班，並在下午4點30分就能下班回家「偶爾加個班，也能在5點半之前走」，每當下班時還能看見太陽還沒下山，總會讓他內心充滿希望，認為「下班還有好多好多時間，心情整個不一樣」。
除此之外，早睡早起也對於人的身體有益處，有了7點半上班的實際體驗後，也讓他不禁好奇「把正常上班時間調整成07:30-16:30，對於上班族來說會不會更好？」
7點半到公司對身體更好？上班族看法超消極
鄉民丟出7點半上班的討論文後，隨即掀起各路網友的論戰，但大多數上班族搖頭表示，就算將上班時間提前到7點30分，但留在公司的時間不一定會減少，甚至感慨認為：「實際上老闆不會讓你提早上班準時下班，甚至提早上班，傍晚繼續加班，只會更累」、「你確定其他人16:30可以準時下班嗎？是因為你待的公司是特例」、「老闆不在乎你上班時間有多早，只在乎你幾點下班，４點半看到你走，搞不好還會覺得你不認真」。
但也有一派人給予正面評價「我現在8：00上班16：00前就可下班，真的不錯」、「我也是4點下班，真的超爽」。