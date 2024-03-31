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上班時間提早到7:30！過來人喊「有益身心健康」　一堆鄉民搖頭了

▲有鄉民發起討論，認為若將上班時間，從現在最常見的9點改成7點半「對於人的身心健康是否有益」，但多數上班族則抱持悲觀看法。（示意圖／NOWnews資料照）
▲有鄉民發起討論，認為若將上班時間，從現在最常見的9點改成7點半「對於人的身心健康是否有益」，但多數上班族則抱持悲觀看法。（示意圖／NOWnews資料照）

記者潘毅／綜合報導

嶄新的四月即將來到，但首日就是讓上班族憂鬱的周一，「起床上班」這件事更是成為魔王關卡。不過有鄉民發起討論，認為若將上班時間，從現在最常見的9點改成7點半，「對於人的身心健康是否更有益處？」討論文隨即掀起熱議，但多數上班族則抱持悲觀看法：「只會更累！」

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跟柯文哲一樣！鄉民曝「7點半上班」實際體驗

前台北市長柯文哲任內要求當時市府要準時在7點半開晨會，7點半上班也成為柯文哲的代名詞。近期就有PTT鄉民分享，自己也是7點半上班，並在下午4點30分就能下班回家「偶爾加個班，也能在5點半之前走」，每當下班時還能看見太陽還沒下山，總會讓他內心充滿希望，認為「下班還有好多好多時間，心情整個不一樣」。

除此之外，早睡早起也對於人的身體有益處，有了7點半上班的實際體驗後，也讓他不禁好奇「把正常上班時間調整成07:30-16:30，對於上班族來說會不會更好？」

▲柯文哲對於林國成擔任鏡電視調閱小組召委表示，不要預設立場。（圖／記者陳明中攝，2024.03.27）
▲前台北市長柯文哲奉行7點30上班的準則，8年任期間要求市府成員準時開晨會。（圖／記者陳明中攝，2024.03.27）
7點半到公司對身體更好？上班族看法超消極

鄉民丟出7點半上班的討論文後，隨即掀起各路網友的論戰，但大多數上班族搖頭表示，就算將上班時間提前到7點30分，但留在公司的時間不一定會減少，甚至感慨認為：「實際上老闆不會讓你提早上班準時下班，甚至提早上班，傍晚繼續加班，只會更累」、「你確定其他人16:30可以準時下班嗎？是因為你待的公司是特例」、「老闆不在乎你上班時間有多早，只在乎你幾點下班，４點半看到你走，搞不好還會覺得你不認真」。

但也有一派人給予正面評價「我現在8：00上班16：00前就可下班，真的不錯」、「我也是4點下班，真的超爽」。

▲台北捷運站在上下班的尖峰時段，總會有大量人潮匯集在手扶梯前方。（圖／臉書社團《爆怨2公社》）
▲台北捷運站在上下班的尖峰時段，總會有大量人潮匯集在手扶梯前方。（示意圖／臉書社團《爆怨2公社》）

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