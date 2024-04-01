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愚人節企劃！飲料＋芥末+香菜棉花糖1招被識破　這家真有香菜可樂

▲台北東區名店「MrRdrinks 雨田先生手沖飲品吧 」號稱將推出香菜口味棉花糖+芥末的飲料，原來只是愚人節企劃，而高雄悅品中餐廳則真在愚人節推出香菜忌廉可樂與香菜香菜鹹檸七。（圖／記者葉盛耀攝）
▲台北東區名店「MrRdrinks 雨田先生手沖飲品吧 」號稱將推出香菜口味棉花糖+芥末的飲料，原來只是愚人節企劃，而高雄悅品中餐廳則真在愚人節推出香菜忌廉可樂與香菜香菜鹹檸七。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

東區知名的咖啡店「MrRdrinks 雨田先生手沖飲品吧 」，除了有好喝的手沖咖啡，也因為奶茶上頭會搭配超可愛柴犬棉花糖而爆紅，業者臉書粉專發布有新產品，寫到飲料上頭將有全新香菜口味棉花糖加上初採香菜，還有哇沙米，原本讓人好不期待，直到後來看到售價為天價，才知道只是老闆開個玩笑，並非有此杯飲料。但是高雄的確有港式餐廳推出香菜可樂與香菜鹹檸七，於今天4月1日愚人節推出。

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位在東區的「MrRdrinks 雨田先生手沖飲品吧 」，因為奶茶有各式特別訂做的柴犬棉花糖，超萌造型不僅台人喜愛，也有不少外籍遊客包含泰國旅客，都紛紛朝聖打卡，讓它成為IG名店。

店家於臉書公布，今日愚人節將有新口味飲料：「『台式手摘香菜哇沙米』正式推出，超級可愛的手工柴犬棉花糖，綠色的部分使用來自台灣香菜最大產地彰化的手摘香菜，以獨家研磨工法榨成汁後再製成棉花糖。」

還寫到說堅持選擇春季最翠綠鮮嫩的初採香菜，而另外一個關鍵的食材山葵，也就是俗稱的哇沙米，是使用來自日本靜岡縣伊豆地區，使用伏流水灌溉栽種的疊石式「水山葵」。

▲東區的「MrRdrinks 雨田先生手沖飲品吧 」公布將有新口味飲料，上頭搭配香菜口味棉花糖與芥末還有滿滿新鮮香菜，原來僅是愚人節企劃。（圖／翻攝雨田先生臉書）
▲東區的「MrRdrinks 雨田先生手沖飲品吧 」公布將有新口味飲料，上頭搭配香菜口味棉花糖與芥末還有滿滿新鮮香菜，原來僅是愚人節企劃。（圖／翻攝雨田先生臉書）
乍看用料超講究的一杯飲品，原來只是「騙局」，因為後面附帶售價竟為「888888888888888888美金」，店家也在貼文最後頭寫明了「認真就輸了」也祝大家「愚人節快樂」

但是高雄有家港式餐廳「悅品中餐廳」，將於愚人節推出香菜料理與香菜飲品，此消息卻是真的，店家表示，因為去年首次推出香菜餐點，沒想到受到顧客相當多好評，今年同樣將於4月1日愚人節開賣，至4月30日為止提供香菜港點。

限定商品包含香菜魚翅餃、香菜蝦餃、香菜春捲等，以及香菜牛松炒飯、香菜蒜味蒸海蝦等大菜，而最衝突感的，是還有香菜口味的蛋塔，以及香菜忌廉可樂，是將香菜混入鮮奶油做成的奶蓋搭配可樂，另外還有加入大量新鮮香菜的香菜鹹檸七，喝時要將香菜以長湯匙搗碎才能喝，香菜風味超明顯。

▲高雄悅品中餐廳推出香菜季，多道港式點心與大菜都融入香菜元素，最衝擊性菜色屬香菜蛋塔，將於明天愚人節正式開賣。（圖／記者葉盛耀攝）
▲高雄悅品中餐廳推出香菜季，多道港式點心與大菜都融入香菜元素，最衝擊性菜色屬香菜蛋塔，將於明天愚人節正式開賣。（圖／記者葉盛耀攝）

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