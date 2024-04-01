愚人節企劃！飲料＋芥末+香菜棉花糖1招被識破 這家真有香菜可樂
東區知名的咖啡店「MrRdrinks 雨田先生手沖飲品吧 」，除了有好喝的手沖咖啡，也因為奶茶上頭會搭配超可愛柴犬棉花糖而爆紅，業者臉書粉專發布有新產品，寫到飲料上頭將有全新香菜口味棉花糖加上初採香菜，還有哇沙米，原本讓人好不期待，直到後來看到售價為天價，才知道只是老闆開個玩笑，並非有此杯飲料。但是高雄的確有港式餐廳推出香菜可樂與香菜鹹檸七，於今天4月1日愚人節推出。
記者葉盛耀/綜合報導
位在東區的「MrRdrinks 雨田先生手沖飲品吧 」，因為奶茶有各式特別訂做的柴犬棉花糖，超萌造型不僅台人喜愛，也有不少外籍遊客包含泰國旅客，都紛紛朝聖打卡，讓它成為IG名店。
店家於臉書公布，今日愚人節將有新口味飲料：「『台式手摘香菜哇沙米』正式推出，超級可愛的手工柴犬棉花糖，綠色的部分使用來自台灣香菜最大產地彰化的手摘香菜，以獨家研磨工法榨成汁後再製成棉花糖。」
還寫到說堅持選擇春季最翠綠鮮嫩的初採香菜，而另外一個關鍵的食材山葵，也就是俗稱的哇沙米，是使用來自日本靜岡縣伊豆地區，使用伏流水灌溉栽種的疊石式「水山葵」。
乍看用料超講究的一杯飲品，原來只是「騙局」，因為後面附帶售價竟為「888888888888888888美金」，店家也在貼文最後頭寫明了「認真就輸了」也祝大家「愚人節快樂」。
但是高雄有家港式餐廳「悅品中餐廳」，將於愚人節推出香菜料理與香菜飲品，此消息卻是真的，店家表示，因為去年首次推出香菜餐點，沒想到受到顧客相當多好評，今年同樣將於4月1日愚人節開賣，至4月30日為止提供香菜港點。
限定商品包含香菜魚翅餃、香菜蝦餃、香菜春捲等，以及香菜牛松炒飯、香菜蒜味蒸海蝦等大菜，而最衝突感的，是還有香菜口味的蛋塔，以及香菜忌廉可樂，是將香菜混入鮮奶油做成的奶蓋搭配可樂，另外還有加入大量新鮮香菜的香菜鹹檸七，喝時要將香菜以長湯匙搗碎才能喝，香菜風味超明顯。