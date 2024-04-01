欲合法化賭場！泰國擔憂資金流向鄰國 副總理：泰國只能「還願」
泰國新政府上任後積極推動「賭場合法化」，泰國眾議院上週四（28日）投票允許在大型娛樂中心設立賭場，跨出當地賭場合法化的第一步。泰國副總理兼內政部長阿努霆日前則表態支持設立含賭場合法化的娛樂事業，指出光河裡有魚、田裡有米是不夠的，如果不開賭場，現金流將全部流入鄰國，到時候泰國只能變成一個「還願」的地方了。
國際中心賴正琳／綜合報導
綜合泰國媒體報導，當被問到泰國人信仰佛教是否會引起衝突時，阿努霆說：「娛樂綜合體的性質不僅僅是賭場，而是包括旅遊景點、酒店和餐廳等設施。」
他認為儘管其中包括賭博場所，但並非傳統意義上的「賭場」，而是在特定法規下合法經營，例如禁止18歲以下未成年人進入，嚴格執行相關規定。他表示如果泰國不進行改變，國家財富將流失到外國，貨幣價值也可能受到影響。對於宗教和酗酒問題引發的公共批評，阿努霆承認這是一個重要的問題，政府需要加強宗教管理工作，確保社會秩序和道德規範。
根據泰國政府委託學者的研究報告顯示，一旦在大型娛樂中心設立賭場，每位旅客每趟旅程的平均支出可望激增52%至6萬5050泰銖（約台幣5.7萬），最多可提振旅遊業收入4480億銖（約台幣3927億）。