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中研院揭曉首屆「中研學者」名單！4人入選、年獲最高800萬研究費

▲中研院今（1）日公布首屆「中研學者」獲選名單，共計4位學者計畫獲選，最高可有每年新台幣800萬元、每期5年的研究補助經費。（圖／翻攝自中研院臉書）
▲中研院今（1）日公布首屆「中研學者」獲選名單，共計4位學者計畫獲選，最高可有每年新台幣800萬元、每期5年的研究補助經費。（圖／翻攝自中研院臉書）

記者李琦瑋／台北報導

中央研究院今（1）日公布首屆「中研學者」獲選名單，共計4位學者計畫獲選，最高可有每年新台幣800萬元、每期5年的研究補助經費；該院特別編列「中研學者」計畫獎助經費予院外得獎學者，並以「中研學者」之名合聘。

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「中研學者」計畫於112年推出，由中研院攜手國內大學，深化實質的學術合作與交流，獎勵我國55歲以下、副研究員或副教授以上學者具原創性之研究。

首屆共有國立中央大學地球科學系教授郭力維、國立清華大學數學系教授陳國璋、國立陽明交通大學生化暨分子生物研究所教授許翺麟，及國立台灣大學經濟系教授黃貞穎，共計4位學者計畫獲選。

郭力維獲選計畫「實驗地震滑移之斷層泥摩擦特性」，試圖模擬地震斷層及地熱地體構造的狀況，研究斷層泥產生的地震滑動與摩擦演變，了解地震破裂、地熱應用，以及淺部火山地體構造相關的物理化學作用。陳國璋獲選計畫「多體問題的奇異點分析與變分方法」，主要研究最小作用力解的各種定性和定量性質，期望在限制N體問題、缺乏對稱的N體系統，以及更廣泛的動力系統奇異點分析做出實質貢獻。

許翺麟獲選計畫「解析長壽基因型動物中發生『跨世代表現型復辟』現象之表觀遺傳機制」，預計透過全基因組6mA定序（NT-Seq）和全動物單細胞核RNA定序，剖析線蟲「跨世代表現型復辟」現象及抗衰老表觀標記之分子機制。黃貞穎獲選計畫「感知與偏好的生物基礎」，預計透過設計行為實驗研究果蠅的時間偏好，並利用人體生物資料庫或進行全基因組關聯研究（GWAS）找出與偏好相關的基因，將數據與影像結合，提供基因影響偏好機制的進一步見解。

中研院學術諮詢總會執行秘書邱繼輝表示，該計畫採推薦制，院外各校至多推薦3名學者，本屆全國計有21所大學推薦各領域共42件計畫。為擴大各大學的優秀中生代研究人員參與，114年度中研學者計畫中各校推薦申請人數將增至5人。

該院也從本年度「深耕研究計畫」中遴選3名學者，獲選為院內中研學者，分別為歷史語言研究所副研究員巫毓荃、資訊科技創新研究中心研究員修丕承，及細胞與個體生物學研究所研究員許惠真。

另外，中研院指出，114年度中研學者計畫預計於113年4月初公告徵件訊息，詳情請參見中研學者計畫網頁更新資訊。

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