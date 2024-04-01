再提「取消大麻合法化」！泰國總理接受外媒採訪 揚言禁大麻
泰國總理賽塔近期接受法國媒體採訪，再次提起取消大麻合法化的主張，引發外界譁然，因為自從泰國讓大麻適用娛樂使用後，各大城市都出現貨品齊全的大麻店，提供廣大的海內外旅客使用。
國際中心賴正琳／綜合報導
《ASEAN NOW》報導，泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）日前接受法國24台（France 24）駐曼谷記者馬特（Matt Hunt）的專訪，他以緩慢但清晰的語調向記者提到，他對大麻的負面觀感和看法，他揚言將打擊大麻貿易，並將大麻視為威脅泰國的產業，未來他希望取消大麻娛樂化政策，並將食用大麻的人繩之以法。
然而外界擔憂，賽塔的主張恐怕會扭轉泰國旅遊產業的現況。自從2022年去刑事化後讓大麻產業在泰國更為蓬勃發展，種植、交易大麻、大麻相關產品及使用大麻已不再是犯罪行為。
大麻產業蓬勃發展一兩年後，新上任的泰國政府有意扭轉政策。今年泰國公共衛生部長崇南（Cholnan Srikaew）簽署新草案，準備推動禁止「娛樂用大麻」，這也是泰國大麻合法化後的重大逆轉，讓外界關注法案何時正式通過並實施。
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