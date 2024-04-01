政二代召妓最知名是他！「誠摯終招忌」 還曾被拿來當司法官考題
國防部長邱國正兒子被爆召妓，邱國正為此請辭，但獲慰留。他今（1）日到立法院受訪，還一度哽咽。過去政壇最有名的召妓案例，當屬前總統陳水扁兒子、前高雄市議員陳致中，也曾被媒體報導找性工作者「妮可」（Nicole）到摩鐵性交易，陳致中矢口否認，還對媒體提告，但陳致中也未積極出庭，最後法院判陳致中敗訴。
記者何哲欣／台北報導
2010年7月，陳致中被當時的《壹週刊》拍到，開自家的凌志休旅車載著「妮可」到摩鐵。陳致中矢口否認並提告，他解釋車子是借給友人開，但各方說法都不攏，法院開庭後，法官問為什麼召妓男門號的SIM卡，與陳致中門號的SIM卡，是使用同一支手機？陳致中也說不知道，覺得很詭異。
最後法院宣判陳致中敗訴，《壹週刊》免賠，陳致中開記者會批判決草率、政治打壓。不過網友調侃，陳致中召妓案獲法官認證。
有趣的是，網友後來用諧音梗「誠摯終招忌」，到了2018年的司法官考試題目，國文選擇題第10題，引用已故台灣社會運動先驅蔣渭水的《送王君入監獄序》，討論台灣社會運動成員王敏川，要考生選出最接近本文的選項，選項B竟是「感嘆王敏川誠摯終招忌，而宦海浮沉」，引發討論。
考選部對此回應，尊重出題者，考選部沒有任何立場和意見。