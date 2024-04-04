4月熱唱／梁詠琪出道首度攻蛋！動力火車高雄巨蛋連嗨2天

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動力火車將於4月20日、21日在高雄巨蛋開唱，去年挑戰一口氣唱2場演唱會成功後，今年捲土回歸，高雄演唱會門票一開賣，2萬張門票在半小時內完售，當時同時有3萬人都在線搶票，可見天團魅力不容小覷。他們過去曾邀請林俊傑、韋禮安、告五人等人擔任演唱會嘉賓，高雄場演唱會又會請來誰擔任嘉賓，讓粉絲期待不已。
梁詠琪 時間遇上我們演唱會 台北站
時間：4月13日 19:30
地點：台北小巨蛋
盧廣仲2024春季巡迴
時間：4月13日 19:30
地點：Legacy台中
Ella 陳嘉樺【 BAD HABITS 】新專音樂會
時間：4月13日 18:00
地點：Legacy台北
2024 HUR＋緋紅魅影音樂會
時間：4月14日 17:00
地點：Legacy台北
小春 Kenzy Live House 巡演
時間：4月20日 19:30
地點：Legacy台中
宇宙人《 α ：回到未來》 20 週年演唱會
時間：4月27日 19:30
地點：台北小巨蛋
動力火車 都是因為愛 世界巡迴演唱會 高雄安可場
時間：4月20日 19:00、4月21日 18:00
地點：高雄巨蛋
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