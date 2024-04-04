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4月熱唱／梁詠琪出道首度攻蛋！動力火車高雄巨蛋連嗨2天

▲梁詠琪（左圖）將於本月攻蛋；動力火車則是要於高雄巨蛋一口氣唱2場。（圖／小金鹿娛樂提供、華研國際提供）
▲梁詠琪（左圖）將於本月攻蛋；動力火車則是要於高雄巨蛋一口氣唱2場。（圖／小金鹿娛樂提供、華研國際提供）

記者吳雨婕／綜合報導

時節邁入4月，這個月的演唱會雖然比3月少一些，但依舊精彩！香港歌手梁詠琪出道多年，首度站上台北小巨蛋舞台開唱，終於解鎖人生目標；月中有動力火車一連兩天在高雄巨蛋舉行演唱會，由誰來擔任高雄場演唱會嘉賓，讓外界非常期待；月底則是有宇宙人再度攻蛋。

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梁詠琪即將在今年4月13日首度站上台北小巨蛋舞台，舉行「時間遇上我們演唱會 台北站」演唱會，當時她接受《NOWnews今日新聞》專訪時興奮直呼站上小巨蛋「有種解鎖人生目標的感覺」。上個月她驚喜開直播與歌迷互動，上千人湧入直播，寵粉的她，直接公開演唱會歌單，一連演唱〈新鮮〉、〈口香糖〉等曲，還有歌迷點冷門歌，讓梁詠琪忍不住表示：「粉絲太了解我的歌了！」

▲梁詠琪專訪。（圖／記者吳翊緁攝）
▲梁詠琪將於4月13日首度在台北小巨蛋舉行演唱會。（圖／記者吳翊緁攝）
動力火車將於4月20日、21日在高雄巨蛋開唱，去年挑戰一口氣唱2場演唱會成功後，今年捲土回歸，高雄演唱會門票一開賣，2萬張門票在半小時內完售，當時同時有3萬人都在線搶票，可見天團魅力不容小覷。他們過去曾邀請林俊傑、韋禮安、告五人等人擔任演唱會嘉賓，高雄場演唱會又會請來誰擔任嘉賓，讓粉絲期待不已。

▲台北跨年卡司有動力火車、告五人、徐佳瑩等多位大咖卻被網友嫌不用心，歌迷們紛紛反擊，「你別出門吧！」（圖／寬宏藝術提供）
▲動力火車將於高雄巨蛋開唱。（圖／寬宏藝術提供）
梁詠琪 時間遇上我們演唱會 台北站

時間：4月13日 19:30

地點：台北小巨蛋


盧廣仲2024春季巡迴

時間：4月13日 19:30

地點：Legacy台中


Ella 陳嘉樺【 BAD HABITS 】新專音樂會

時間：4月13日 18:00

地點：Legacy台北


2024 HUR＋緋紅魅影音樂會

時間：4月14日 17:00

地點：Legacy台北


小春 Kenzy Live House 巡演

時間：4月20日 19:30

地點：Legacy台中


宇宙人《 α ：回到未來》 20 週年演唱會

時間：4月27日 19:30

地點：台北小巨蛋


動力火車 都是因為愛 世界巡迴演唱會 高雄安可場

時間：4月20日 19:00、4月21日 18:00

地點：高雄巨蛋




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