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李寶英老公墜崖身亡！《HIDE》揭發衝擊真相　遺書DNA證實身分

▲韓劇《HIDE》中，李寶英的老公李茂生墜崖身亡卻死而復生，故事相當狗血。（圖／Hami Video）
▲韓劇《HIDE》中，李寶英的老公李茂生墜崖身亡卻死而復生，故事相當狗血。（圖／Hami Video）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓國驚悚懸疑劇《HIDE》由李寶英、李茂生、李清娥、李敏載演出，故事講述李寶英飾演前檢察官出身的律師，在尋找離奇失蹤老公過程不斷發現未知真相。在《黑暗榮耀》飾演變態殺人魔的李茂生，這回演出李寶英的律師老公，首播第一集他就失蹤，隨即被發現連人帶車墜崖身亡，李寶英雖然不相信，卻收到丈夫遺書與DNA鑑定書，被迫接受老公自殺的事實，然而接下來每一集都有意外發展，讓觀眾猜不到劇情走向。

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▲李茂生一下過是，一下變身槍手，謎團重重。（圖／Hami Video）
▲劇中，李茂生一下過世，一下變身槍手，謎團重重。（圖／Hami Video）
《HIDE》講述李寶英飾演一位前檢察官出身的律師「羅文英」，與李茂生飾演的老公「車成宰」一起經營律師事務所，兩人育有一女，老公溫柔又顧家，更是「女兒傻瓜」，幸福家庭羨煞旁人，某天成宰不聲不響消失，疑似留下遺書身亡，文英不相信丈夫自殺，決定自己找出真相，卻發現老公隱藏不為人知的祕密，以及她從沒預期到的衝擊事實。

《HIDE》改編自英國熱播三季的人氣戲劇《Keeping Faith》，首集先揭曉成宰在生前捲入一起女職員開車撞死人的訴訟，但女方其實是幫上司頂罪，開庭當天成宰人間消失，女職員事後也意外身亡，一起案件2人離世，文英認為丈夫死因不單純。

沒想到劇情很快出現新疑點，文英與女職員案的證人都振宇（李敏載 飾）約見面途中，深夜在荒野目擊到黑衣人與振宇扭打，黑衣人拿起獵槍射擊振宇，凶手正是已死亡的丈夫成宰。李茂生才剛領便當就宣告死而復生，重重謎團宛如8點檔劇情。

故事最新進度更是精采絕倫，文英先是被丈夫案件的男上司威脅，對方還闖入她家綁架女兒，目的是要文英償還成宰私吞的70億韓元，為母則強的文英發揮當13年檢察官的經驗，在法庭上假借提出民事訴訟告對方，實則當場揭發對方撞死人的真相，當庭上演逆襲秀，令觀眾直呼痛快。《HIDE》每周日、一於Hami Video獨家播出。

▲李清娥飾演假面甜點師，看似對李寶英一家人很親切卻藏有心機。（圖／Hami Video）
▲李清娥飾演假面甜點師，看似對李寶英一家人很親切，卻藏有心機。（圖／Hami Video）
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