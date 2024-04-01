李寶英老公墜崖身亡！《HIDE》揭發衝擊真相　遺書DNA證實身分

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《HIDE》改編自英國熱播三季的人氣戲劇《Keeping Faith》，首集先揭曉成宰在生前捲入一起女職員開車撞死人的訴訟，但女方其實是幫上司頂罪，開庭當天成宰人間消失，女職員事後也意外身亡，一起案件2人離世，文英認為丈夫死因不單純。
沒想到劇情很快出現新疑點，文英與女職員案的證人都振宇（李敏載 飾）約見面途中，深夜在荒野目擊到黑衣人與振宇扭打，黑衣人拿起獵槍射擊振宇，凶手正是已死亡的丈夫成宰。李茂生才剛領便當就宣告死而復生，重重謎團宛如8點檔劇情。
故事最新進度更是精采絕倫，文英先是被丈夫案件的男上司威脅，對方還闖入她家綁架女兒，目的是要文英償還成宰私吞的70億韓元，為母則強的文英發揮當13年檢察官的經驗，在法庭上假借提出民事訴訟告對方，實則當場揭發對方撞死人的真相，當庭上演逆襲秀，令觀眾直呼痛快。《HIDE》每周日、一於Hami Video獨家播出。
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