BL劇挑戰18禁尺度！告白台詞露骨：我是來找上床對象 解禁畫面曝
日本真人BL影集《25時，赤坂見》（At 25:00, in Akasaka）由新原泰佑、駒木根葵汰主演，今（1）日愚人節釋出15秒搶先看，一句台詞「我是來找上床的對象」直球告白，尺度讓觀眾臉紅心跳。
記者陳雅蘭／綜合報導
《25時，赤坂見》故事描述菜鳥演員白崎由岐（新原泰佑 飾）在某次試鏡力球表現，結果得到能與當紅的演員學長羽山麻水（駒木根葵汰 飾）合演BL劇、扮情侶的機會。白崎對於第一次演出備感壓力，羽山則提議為了練習角色，彼此應該嘗試「方法演技」進入真實的感情關係。
《25時，赤坂見》主視覺貫徹原著「劇中劇」概念設計，特別安排兩位角色在自己主演的BL劇廣告看板前相遇。在這張兩人裸身貼著臉的害羞巨型看板前，駒木根葵汰撫摸新原泰佑的臉頰作勢親吻，留下觀眾許多想像空間。
首支15秒的預告中，菜鳥演員白崎由岐積極爭取與演員學長羽山麻水合演BL劇的機會，白崎由岐表示會全力協助演出，但話鋒一轉，竟跟羽山學長直球口白：「我是來找上床的對象，要不然...我跟你好嗎？」情境超展開。《25時，赤坂見》4月18日開播，每週四晚上11點30分在GagaOOLala播出。
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