快訊／Ronel Blanco無安打比賽！生涯僅8次出賽 太空人10:0藍鳥
休士頓太空人投手Ronel Blanco今（2）日在他大聯盟生涯第8場出賽，就創下「無安打比賽」殊榮，而太空人打線相挺，最終以10:0擊敗多倫多藍鳥隊，Ronel Blanco在太空人缺少先發投手的狀況下，春訓才進入先發輪值，而太空人總教練Joe Espada也說，這是他最印象深刻的比賽，因為這也是他生涯執教首勝，而這也是今年2024年的首場無安打比賽紀錄。Ronel Blanco先發完投9局無失分，沒有被打安打，2次保送，還有7次三振，表現出色。
記者吳政紘/綜合報導
Ronel Blanco30歲，出身多明尼加，他連續解決26位打者，他投出太空人史上第17場無安打比賽，並且是繼FRAMBER VALDEZ去年8月1日之後，再度完成無安打比賽的太空人球員。
Ronel Blanco只有在第一局對George Springer投出保送，並在4局投出單局3次三振，在5局左右，用球數到50球，用球精簡，他在6局用9球，7局用11球，讓他剩下6個局數時，只用81球。
Ronel Blanco9局遇到危機，結果一壘手José Abreu美技反手飛撲，讓Cavan Biggio敲出滾地球出局。Ronel Blanco小檔案：
年齡：30
身高/體重：182公分、81公斤
出身國家：多明尼加
最快球速：95英里（約153公里）
拿手球種：變速球、直球、滑球、曲球
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