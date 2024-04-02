3C害睡眠！3歲幼兒近6成晚睡、1成2不足　學者：晚上10點前應入睡

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台師大研究團隊指出，隨著年齡增加，幼兒睡眠總時數（包含午睡時間）持續減少。平均睡眠總時長從1歲的近13小時，降至2歲的12個小時又14分鐘，再跌到3歲的11個小時又38分鐘。以衛福部建議的嬰幼兒需睡11至14小時的最低標準11小時來看，台灣嚴重睡眠不足的孩子的比例，從1歲的3%，略增至2歲的5%，到了3歲，已超過1成（11.8%），1至3歲幼兒嚴重睡眠不足的比例，隨年齡成長而倍增。
以衛福部建議幼兒最低睡眠時數標準11 小時推估（假設上午 7 點起床，午睡2 小時，推估需於10點前就寢），幼兒晚睡（10 點以後就寢）的比例，在各年齡層都偏高，並且隨著年齡攀升。整體來看，1 歲大時，晚睡的比例接近一半（48.3%）；到了 2 歲，比例超過一半（54.3%）；3 歲以後，比例竟已接近六成（57.8%）。
調查發現，在睡眠時間不足11小時的台灣幼兒中，就寢時間在晚上10點後（晚睡）的比例偏高。在1歲大時，超過10點才上床睡覺的幼兒達63.7%；在2歲大時，超過10點才就寢的幼兒為68.9%；到了3歲大，晚睡的比例已至73.7%。
根據家長所觀察孩子的睡眠品質，1歲大時超過4成以上幼兒（43.5%）未有好的睡眠品質，2歲大時超過3成（35%），3歲大時則接近3成（29.3%）。隨著幼兒年齡增長，睡眠品質不佳比例微幅降低。
調查發現，就寢時間、睡眠時數、睡眠品質對孩子的認知、語言、社會、情緒、身體動作發展及整體發展都有顯著的影響。以衛福部建議最低睡眠時數標準11小時計算，「10點前就寢組」幼兒的發展顯著優於「10點後就寢組」（晚睡）幼兒；「睡眠充足」（11小時以上）幼兒的發展顯著優於「睡眠不足」（不到11小時）幼兒；「睡眠品質好」幼兒發展顯著優於「睡眠品質不夠好」幼兒。
家中提供愈多元的學習環境，孩子睡眠品質也會愈好。多元的環境包含了拜訪親友、到住家外面看看玩玩、帶孩子去書店或圖書館看書及讓孩子玩按壓、抓取、踢腿、推、拉的物品。然而，孩子使用電子產品的時間愈長，睡眠品質愈差。依據衛福部嬰幼兒使用3C建議，2歲以下嬰幼兒避免看螢幕；大於2歲，每日不要超過1小時。臺灣1 ~ 3歲孩子平均使用電子產品的總時間，1歲大時為35分鐘；2歲時為1小時30分鐘；3歲時為1小時50分鐘。
該計畫主持人、台師大幼兒與家庭科學系教授張鑑如表示，家中提供愈多元的學習環境，孩子睡眠品質也會愈好；但孩子使用電子產品的時間愈長，睡眠品質愈差，依據衛福部嬰幼兒使用3C建議，2歲以下嬰幼兒避免看螢幕；大於2歲，每日不要超過1小時，而台灣1至3歲孩子平均使用電子產品的總時間，1歲大時為35分鐘；2歲時為1小時30分鐘；3歲時為1小時50分鐘。
張鑑如建議，要給幼兒足夠睡眠時間，根據衛福部嬰幼兒睡眠時數11至14小時之建議，若早上7點起床，依個人睡眠需求，要在晚上7點至10點前入睡。以最低標準11小時推估，建議1至3歲幼兒在9點半前就寢，不應超過10點，如此才能達到睡眠時數的最低標準。
至於良好睡眠品質，張鑑如建議，提供多元學習環境，包含拜訪親友、到住家外面看看玩玩、帶孩子去書店或圖書館看書及讓孩子玩按壓、抓取、踢腿、推、拉的物品等，並減少電子產品的使用，以提升孩子睡眠品質。