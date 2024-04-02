大翻車！徐巧芯質疑王必勝下班玩樂團 網友一面倒批「怎麼了嗎」
國民黨立委徐巧芯昨（1）日在立法院質詢時，質疑衛福部次長王必勝在寶林茶室案延燒下，竟然不用加班，甚至下班後跑去「玩樂團」，言論一出引發各界熱議，不僅民進黨立委看不下去紛紛砲轟，連網友也一面倒抨擊，紛紛質疑「下班玩樂團怎麼了？」徐巧芯這回可是大翻車。
記者陳宜加／台北報導
寶林茶室食物中毒案風暴延燒，這徐巧芯昨在立法院社會福利及衛生環境委員會詢，質疑王必勝上月29日晚間竟然有空出席樂團活動、唱唱跳跳，近期地方稽查員苦不堪言，半年來發生5次重大食安問題，加班、熬夜已成常態，以北市府為例，去年離職率高達36％，痛批「中央的衛福部次長還有閒情逸致去俱樂部玩爵士，社會觀感好嗎？」
對此，衛福部長薛瑞元答詢表示「私人時間」無可評論，但「追究這種事也是很奇怪」；事後王必勝也在臉書公開發文說明，他是該爵士樂團創團成員，擔任薩克斯風樂手，利用下班時間與朋友敘舊，從事正當活動，「可受社會公評」。
徐巧芯的言論被轉載到臉書知名社團《爆料公社》後，截至今日已近3000則留言，網友一面倒認為，王必勝下班時間從事個人活動無傷大雅，徐巧芯大翻車。
網友紛紛留言表示：「下班時間玩樂團怎麼了？」、「希望我可以24小時看到徐大委員在問政」、「真的是住海邊」、「不然下班要幹嘛？」等，甚至有網友標註徐巧芯粉專，勸她「希望您可以做好自己份內工作。」