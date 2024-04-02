今年第一杯楊枝甘露CoCo正式開賣囉！4／3獨家都可訂線上點

CoCo季節限定「楊枝甘露」每到初夏都是粉絲敲碗期盼的明星商品，靈魂主角就是擁有濃郁果香的當季芒果及搭配酸甜多汁的紅柚果肉外，Q彈的西谷米及特有「蜜香凍」配料，更是咀嚼控的最愛，酸酸甜甜的口感更是極度療癒！ 其中，去年最熱賣的「胖胖楊枝甘露」更以濃郁椰奶為基底的奢華口感擄獲龐大粉絲的心！今年慶祝楊枝甘露好評回歸，4月3日獨家回饋給CoCo好友，只要打開 CoCo Line 官方帳號即可領取券，並使用都可訂線上點單憑券即享「胖胖楊枝甘露(M)第 2 杯 0 元」優惠。
我是廣告 請繼續往下閱讀
胖胖楊枝甘露中杯售價70元，採大家熟知最正宗的楊枝甘露做法，以「椰奶」加入CoCo人氣配料「西谷米」及「蜜香凍」完整呈現出濃郁豐富口感，再堆疊上芒果丁與芒果泥超芒配方，每一口都襲捲芒果控的胃！
纖細楊枝甘露中杯售價70元：獨創優酪乳版本系列，使用低熱量優酪乳為基底，創新搭配不僅保持了楊枝甘露原有的香醇口感，酸甜的口感更是讓不少嘗試過的民眾印象深刻，讓妳輕盈享受夏天滋味！
好友日限定優惠－活動日期：2024/04/03 00：00即可透過官方LINE領券並於當日各店營業時間享用。全門市(商場門市/部分門市無售該品項，請以各門市公告供應為準)，使用方式：加入官方LINE領券，購買指定品項，即可使用「第二杯0元」優惠
更多都可訂優惠
一、每周三都可好友日：一人可獲得2張，每筆訂單最多使用二張，不可另外加料，限定選取完美比例飲用，當天使用，並於有效期限內使用折價券，逾期視同自動作廢，不得申請補發，數量有限 售完為止。
二、滿額最高享9折：1000元以上即享9折。
三、指定品項優惠，每杯折價5元。
此活動僅於「CoCo都可訂」線上點單／商場門市及部分門市不適用，此活動依現場供應為準／實際販售品項、金額以「都可訂」平台公告為準。