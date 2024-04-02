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無安打比賽有多難？大聯盟歷史出現323次　三振王Ryan生涯7次最狂

▲太空人投手Ronel Blanco投出無安打比賽，成為大聯盟史上第323場無安打。（圖／美聯社／達志影像）
▲太空人投手Ronel Blanco投出無安打比賽，成為大聯盟史上第323場無安打。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

休士頓太空人投手Ronel Blanco今（2）日在他大聯盟生涯第8場出賽，面對多倫多藍鳥隊，創下「無安打比賽」殊榮，成為大聯盟史上第323場的無安打紀錄。在棒球賽場中，無安打不僅需要靠實力，還需要一些球運，才有辦法達成這項難能可貴的壯舉。

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無安打比賽又稱作「No-hit Game」或「No-hitter」，在棒球比賽指的是在整場比賽裡不讓對手擊出任何一支安打，而美國職棒大聯盟規定至少投滿9局，而完全比賽也屬於無安打比賽的範疇。然而，觸身球、四壞球以及失誤等等都不算破壞了無安打比賽，但無安打比賽中，對手仍可藉由四壞保送、失誤、野手選擇等方式上壘，使得即便沒有全場半支安打，隊伍還是有機會得分。

大聯盟無安打比賽的歷史可以追溯到19世紀，第一次無安打比賽出現在1875年，由效力費城白色長筒襪的Joe Borden投出。近20年來，大聯盟每一季幾乎都會出現無安打比賽，唯一在完整賽季中，並未出現無安打比賽的是2005年。

絕大多數無安打比賽都以完封勝告終，但在大聯盟歷史中，有25支被無安打的隊伍在比賽中得分，更為罕見的是，有7次被無安打的隊伍最終還贏得了比賽。

▲大聯盟三振王Nolan Ryan生涯投出7場無安打比賽，排名史上第一。（圖／美聯社／達志影像）
▲大聯盟三振王Nolan Ryan生涯投出7場無安打比賽，排名史上第一。（圖／美聯社／達志影像）
在大聯盟發展超過100年的歷史上，許多投手都曾經投出無安打比賽，連同今天投出無安打的太空人先發投手Ronel Blanco，已經出現323次，但是只有少數球員能夠在單一賽季內達成兩次或以上的無安打比賽，分別是Johnny Vander Meer、 Allie Reynolds、Virgil Trucks、Nolan Ryan和Max Scherzer等人在同一個例行賽季中投出兩次無安打比賽。

但值得一提的是，Johnny Vander Meer是史上唯一一位連續兩場先發繳出無安打的投手，他在1938年效力辛辛那提紅人達成這項前無古人、後無來者的壯舉。

大聯盟三振王、「神獸」Nolan Ryan生涯一共累計投出7次無安打比賽，名列歷史第一，而傳奇投手Sanford Koufax則以4次無安打排名歷史第二。

另外，芝加哥小熊隊投手Sam Jones在1955年投出無安打比賽，成為第一位達此成就的非裔球員，之後1963年的Juan Marichal與1996年野茂英雄，分別成為第一位拉丁裔、亞裔投出無安打的球員。

根據歷史資料，在大聯盟投出無安打比賽的僅有兩位亞洲投手，除了野茂英雄外，另一位是日籍投手岩隈久志，他在2015年8月12日對金鶯投出無安打比賽。

▲日本傳奇投手野茂英雄是第一位在大聯盟丟出無安打比賽的亞洲投手。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本傳奇投手野茂英雄是第一位在大聯盟丟出無安打比賽的亞洲投手。（圖／美聯社／達志影像）
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