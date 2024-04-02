無安打比賽有多難？大聯盟歷史出現323次　三振王Ryan生涯7次最狂

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大聯盟無安打比賽的歷史可以追溯到19世紀，第一次無安打比賽出現在1875年，由效力費城白色長筒襪的Joe Borden投出。近20年來，大聯盟每一季幾乎都會出現無安打比賽，唯一在完整賽季中，並未出現無安打比賽的是2005年。
絕大多數無安打比賽都以完封勝告終，但在大聯盟歷史中，有25支被無安打的隊伍在比賽中得分，更為罕見的是，有7次被無安打的隊伍最終還贏得了比賽。
在大聯盟發展超過100年的歷史上，許多投手都曾經投出無安打比賽，連同今天投出無安打的太空人先發投手Ronel Blanco，已經出現323次，但是只有少數球員能夠在單一賽季內達成兩次或以上的無安打比賽，分別是Johnny Vander Meer、 Allie Reynolds、Virgil Trucks、Nolan Ryan和Max Scherzer等人在同一個例行賽季中投出兩次無安打比賽。
但值得一提的是，Johnny Vander Meer是史上唯一一位連續兩場先發繳出無安打的投手，他在1938年效力辛辛那提紅人達成這項前無古人、後無來者的壯舉。
大聯盟三振王、「神獸」Nolan Ryan生涯一共累計投出7次無安打比賽，名列歷史第一，而傳奇投手Sanford Koufax則以4次無安打排名歷史第二。
另外，芝加哥小熊隊投手Sam Jones在1955年投出無安打比賽，成為第一位達此成就的非裔球員，之後1963年的Juan Marichal與1996年野茂英雄，分別成為第一位拉丁裔、亞裔投出無安打的球員。
根據歷史資料，在大聯盟投出無安打比賽的僅有兩位亞洲投手，除了野茂英雄外，另一位是日籍投手岩隈久志，他在2015年8月12日對金鶯投出無安打比賽。
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