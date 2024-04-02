影／兒童節快樂！信誼攜手國台交　本月推6場公益親子繪本音樂會

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延續去年在台中中央書局推出的8場親子繪本音樂饗宴成功模式，NTSO與信誼今年再次攜手推動新世代閱讀與藝術涵養核心教育，並擴大演出邀請偏遠小學師生與在地孩童同樂，5縣市6場次演出，將有3,100親子、學童可以免費觀賞。
信誼基金會營運長廖瑞文表示，40餘年來信誼基金會致力兒童早期教育與閱讀推廣，從信誼最新大型調查發現，台灣1萬個受訪家庭中，有74%的家庭在孩子1歲以下便已進行親子共讀，圖畫書便是共讀最重要的媒介，並強調，圖畫書雖然是平面載體，給孩子帶來的影響卻是多元而立體的。
廖瑞文說，長期以來信誼透過各種不同形呈現圖畫書，從出版到親子活動，轉換成音樂、戲劇及展覽等活動，讓閱讀深入家庭、普及大眾；2014年起，信誼以跨界合作方式推出親子繪本音樂會，從結合古典音樂、動畫的大型演出，到深入城鄉的中小型音樂活動，信誼親子繪本音樂會已深入家庭，成為親子接觸閱讀、藝術、感知生命力的重要活動。
2023年信誼和NTSO在台中合作8場親子繪本音樂會，接到來自各地的親子反映，希望音樂會可以從都市走向偏鄉，深入台灣各角落。國立台灣交響樂團團長劉玄詠說，為讓音樂會可以走向台灣各角落，這個系列相當的不容易，很開心有更多企業對於表演藝術的支持，一起加入推廣的行列。
劉玄詠表示，感謝信誼基金會這次特別精選「信誼兒童文學獎」第6屆佳作獎《紅公雞》，以及第32屆「評審委員推薦獎」人氣繪本《企鵝演奏會》與古典音樂做結合，除了打開「聽覺」之外，更加上「視覺」的饗宴，讓演出內容更豐富；他也感謝證交所的支持，讓偏遠地區學校的師生能夠近距離參與更多藝文展演。
《企鵝演奏會》圖畫書作者陳彥伶表示，完全沒有想過會有屬於這部繪本的音樂會，她在跟孩子講這本繪本時，常常需要發出口風琴吹奏的聲音，但卻苦於無法精準的哼出一段旋律，現在，有國立台灣交響樂團的演奏，讓這本繪本有了更豐富的情感。
陳彥伶回想成為繪本作家的初心，便是想描繪愛的各種面向，這次的公益演出，聽覺跟視覺的加乘，似乎讓《企鵝演奏會》裡想表達的愛，以更立體的方式傳播出去，感到無比幸運。
信誼基金會指出，4月4日起，從中台灣國台交演奏廳為起點，陸續至雲林表演廳、台中市葫蘆墩文化中心、新竹市文化局演藝廳、花蓮縣文化局演藝廳及宜蘭演藝廳等地舉辦共6場NTSO&信誼親子繪本音樂會，有興趣的親子讀者請關注NTSO藝文活動平台。