特企／全新科技月亮杯　革新女性生理期體驗

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追求舒適與衛生一直是女性生理期的重要指標，博泉月亮杯研發團隊歷經6年的努力和測試，用醫療級的100%純矽膠設計出適合亞洲女性的月亮杯。其ocean luna 海洋露娜月亮杯擁有三大專利特色：一、斜坡結構與凹陷邊緣，避免移除月亮杯時杯中經血溢出。二、波浪形結構，增加杯體支撐並幫助擴充空間。三、槽狀設計，易於清潔與倒出經血。也有消費者擔心量多量少的問題，海洋露娜月亮杯有三種規格，可視個人習慣使用。博泉相信月亮杯可以大幅改善女性經期的生活品質，不再受經期的限制，可以在任何屬於自己的時刻發光發熱，享受人生。
一位月亮杯的使用者表示：「我一開始對月亮杯感到有些猶豫，但一旦嘗試就回不去了。工作忙碌的時候不需要一直去更換，各種運動也都可以心所欲，而且一個月亮杯可以用3-5年，真的很超值。」當然，月亮杯的使用者還能為保護地球盡一份心力。據統計，女性一生約需花費近10萬元購買衛生棉，且製造出近108公斤廢棄物；而月亮杯的使用壽命可長達數年，徹底改變了女性在生理期間的花費和環境影響。
全新科技月亮杯的推出，標誌著女性生理期用品的一次巨大進步。它不僅為女性帶來了更舒適、更健康的生理期體驗，同時也彰顯了現代科技對女性生活品質的不斷改進。或許月亮杯的興起代表著女性對傳統的重新思考和改變，在女性獨立自主的這個世代，帶給女性更多的自由和選擇。