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郭靜曾刷爆3張信用卡！卡奴變包租婆、餐飲老闆　曝4招簡單理財法

▲郭靜曾經刷爆3張信用卡，從卡奴變海外包租婆、餐飲店老闆娘，本人分享4招簡易理財法。（圖／寬宏藝術提供）
▲郭靜曾經刷爆3張信用卡，從卡奴變海外包租婆、餐飲店老闆娘，本人分享4招簡易理財法。（圖／寬宏藝術提供）

記者楊穎軒／綜合報導

「純愛天后」歌手郭靜擁有〈我不想忘記你〉、〈下一個天亮〉、〈心牆〉、〈陪著我的時候想著她〉等多首傳唱度極高的金曲，近年跨足參加《綜藝玩很大》、《天才衝衝衝》等多檔綜藝節目，隨和又真性情的個性提升不少人氣，知名度也越來越高。而她收入穩定並善用4招理財祕訣後，不僅脫離卡奴生活，更在日本買房當包租婆，更成為餐飲副業的老闆娘。

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▲郭靜出道16年， 43歲的她保養得宜。（圖／郭靜臉書）
▲郭靜出道16年， 43歲的她保養得宜。（圖／郭靜臉書）
▲郭靜2022年砸下超過300萬元創立餐飲品牌，目前有多家實體店面。（圖／郭靜臉書）
▲郭靜2022年砸下超過300萬元創立餐飲品牌，目前有多家實體店面。（圖／郭靜臉書）
大學刷爆3張信用卡　花4年脫離卡奴生活

郭靜從小家境小康，但為了增加社會歷練，高中半工半讀，不再跟父母拿錢，部分打工薪水存入銀行，畢業時已經有6位數存款。不過上大學誤信信用卡很好用，加上學生辦卡容易，先後辦了3張，沒做好消費控管的她，大二就積欠8萬元卡債，還把額度5萬元的信用卡全刷爆。開始背債後，郭靜將卡片剪掉，變得不太敢購物，並靠著打工慢慢還利息，最終花4年才清償卡債。

▲郭靜大學曾經過度消費，刷爆3張信用卡。（圖／郭靜臉書）
▲郭靜大學曾經過度消費，刷爆3張信用卡。（圖／郭靜臉書）
改辦簽帳卡　不再申請一般信用卡

有了當卡奴的經驗，郭靜下定決心好好打理出道後的收入，她有一段時間不再辦信用卡。後來她考量不用帶現金出門、刷卡的便利性，便申請有信用卡功能的金融提款卡，凡是外出消費，只能以帳戶存款為最高限度刷卡，保障自己花錢不會透支。

購買醫療、意外險　轉嫁工作高風險

收支有了防護網，也有一筆可觀存款後，郭靜規劃投資保險，轉嫁風險，起先買大學同學介紹的「人情保」，她把保險單拿回家仔細詳讀，遇到看不懂的地方再問同學。之後她又陸續投保醫療險、癌症險、意外險和儲蓄險，由於工作關係常常搭飛機，還特別拉高意外險的保額。

多開一個帳戶　只能存錢不能領錢

從小就有儲蓄習慣的郭靜，還是新人時就以首張專輯《我不想忘記你》走紅，她將唱片版稅、勤跑商演及活動的酬勞，一部分撥進另外加開的銀行戶頭，規定自己只能存入不能提領，並以百萬元為存款目標。

▲郭靜有一個只能存錢不能領錢的帳戶。（圖／郭靜臉書）
▲郭靜有一個只能存錢不能領錢的帳戶。（圖／郭靜臉書）
貨比三家不吃虧　金錢觀念大改

郭靜坦言，以前的她看到喜歡的東西就想擁有，沒想太多就掏錢買下，而且還會重複買家裡已經有的東西，連朋友都看不下去，記起負債的慘痛教訓，現在的她價值觀完全大改，只買需要且實用的物品，不再過度消費，例如私人服飾配件以好搭配為前提，包包買大容量，以及下手前貨比三家。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 
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