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宜蘭龜山島龜頭未斷！震後對比圖曝光　觀光署澄清：僅小部分掉落

▲交通部觀光署今（3）日澄清，宜蘭龜山島「龜首未斷」，僅小部分掉落。（圖／交通部觀光署提供）
▲交通部觀光署今（3）日澄清，宜蘭龜山島「龜首未斷」，僅小部分掉落。（圖／交通部觀光署提供）

記者李琦瑋／台北報導

花蓮今（3）日上午發生規模7.2強震，全台超有感，不僅花蓮、雙北地區災情慘重，宜蘭龜山島更一度傳出「龜頭」斷裂災情，照片也在網路瘋傳。交通部觀光署澄清「龜頭未斷」，地震造成龜山島龜首小部分落石，請大家放心。

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觀光署表示，經東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處即刻派員及漁民協助觀測，證實是地震造成龜山島龜首小部分落石，請大家放心。

東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處說明，已在震後上午9點10分完成全轄區檢視。目前轄管遊憩據點，包括舊草嶺隧道、龜山島南岸坑道、海濱遊憩據點、在建工程等，除龜山島小部分崩落外，其餘均無災損情形。

東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處提到，另外，今天為週三學術封島日，無登島船班，亦無賞鯨船行程；該處刻正全面檢視龜山島設施，以確認遊客安全無虞才開放登島，也在此提醒遊客注意震後安全。

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