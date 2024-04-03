宜蘭龜山島龜頭未斷！震後對比圖曝光　觀光署澄清：僅小部分掉落

花蓮今（3）日上午發生規模7.2強震，全台超有感，不僅花蓮、雙北地區災情慘重，宜蘭龜山島更一度傳出「龜頭」斷裂災情，照片也在網路瘋傳。交通部觀光署澄清「龜頭未斷」，地震造成龜山島龜首小部分落石，請大家放心。 我是廣告 請繼續往下閱讀 觀光署表示，經東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處即刻派員及漁民協助觀測，證實是地震造成龜山島龜首小部分落石，請大家放心。東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處說明，已在震後上午9點10分完成全轄區檢視。目前轄管遊憩據點，包括舊草嶺隧道、龜山島南岸坑道、海濱遊憩據點、在建工程等，除龜山島小部分崩落外，其餘均無災損情形。東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處提到，另外，今天為週三學術封島日，無登島船班，亦無賞鯨船行程；該處刻正全面檢視龜山島設施，以確認遊客安全無虞才開放登島，也在此提醒遊客注意震後安全。更多「0403花蓮大地震」相關新聞。快訊／「龜頭」沒斷！龜山島崩塌照網路瘋傳 東北角風管處急澄清花蓮7.2地震強襲！宜蘭龜山島「龜頭被搖斷了」 崩塌恐怖畫面曝7.2大地震災情不斷！蘇花公路土石崩落貨車遭砸 司機不幸身亡7.2強震立院財委會停會一次！郭國文籲地震基金要從寬、從快認定