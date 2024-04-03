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墾丁怡灣渡假酒店
墾丁怡灣渡假酒店提供了許多房型可供選擇，其中親子房的部分，也有野營親子客房、樹屋滑梯親子客房、樂淘親子客房等不同風格的房型。另外，飛天彩虹滑梯和空中吊橋更是該飯店的特色之一，讓孩子體驗刺激好玩的吊橋和溜滑梯，也有游泳池、電玩室、親子怡樂園等豐富的設施，讓大人與孩子們同樂。
地址：屏東縣恆春鎮恆公路998號
連絡電話：08 889 9968
墾丁怡灣渡假酒店 臉書專頁
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小墾丁渡假村
來到了小墾丁渡假村，得以在自然環境之中享受假期，可以選擇入住木屋，感受優閒的渡假時光。在渡假村裡面有湖泊、草原、羊舍、廣場、游泳池、保齡球館等，占地遼闊，可以在這裡釣魚、餵魚，也可以租借單車在園區內騎乘，到了夜晚，更能夠參加星空導覽，欣賞滿天星斗。
地址：屏東縣滿州鄉中山路205號
連絡電話：08 880 2880
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悠活渡假村
想要在入住的飯店內豐富水陸設施，那就一定不能錯過墾丁的悠活渡假村！不論是滑水道、懶人河或者是小小孩的兒童池等設施，都可以在這裡體驗到，就像是來到了水上樂園一樣，不用走出飯店，就可以在此盡情玩耍，玩累了還可以直接回到自己的房間內洗澡休息，愜意地享受夏日渡假時光。
地址：屏東縣恆春鎮萬里路27-8號
連絡電話：08 886 9999
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墾丁長灘休閒飯店
如果希望入住的飯店能夠有豐富的遊樂設施，墾丁的長灘休閒飯店是很棒的選擇。在飯店內除了有戶外戲水區之外，地下一樓還有多達500多坪的室內兒童遊戲區，可以讓小孩在裡面盡情玩耍。另外，在一樓還有「Fun速甩尾車」，可以體驗飯店內的賽道疾速奔馳、甩尾的快感。
地址：屏東縣車城鄉海口路6之5號
連絡電話：08 882 2666
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墾丁凱撒大飯店
墾丁凱薩大飯店有許多不同的景觀房型可以挑選，而飯店內也有許多豐富的設施，包含兒童攀岩區、兒童遊戲區、球池、DIY活動和泳池等，不管想在室內還是室外都可以盡情玩耍，除此之外，飯店還有舉辦的各式活動可以報名參與，有體驗浮潛、SUP、帆船等動態活動，也有比較靜態的活動像是導覽、夜觀等。
地址：屏東縣恆春鎮墾丁路6號
連絡電話：08 886 1888
墾丁凱撒大飯店 臉書專頁
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原文出處 : ReadyGo 屏東親子飯店｜帶孩子到墾丁渡假村體驗彩虹滑梯、水上樂園，來場難忘的親子之旅
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