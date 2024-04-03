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強震襲台戶外工作小心！雙北塔吊斷落　勞動部籲雇主加強6點措施

▲花蓮東方海域今（3）日發生芮氏規模7.2地震，台北中山區工地出現塔吊吊臂變形狀況，勞動部籲雇主加強震後工作場所安全措施。（圖／記者陳明中攝）
▲花蓮東方海域今（3）日發生芮氏規模7.2地震，台北中山區工地出現塔吊吊臂變形狀況，勞動部籲雇主加強震後工作場所安全措施。（圖／記者陳明中攝）

記者李琦瑋／台北報導

花蓮東方海域今（3）日7點58分發生芮氏規模7.2地震，全台有感，雙北地區多處建築工程塔吊斷落，花蓮地區亦發生房屋倒塌及邊坡滑動等災情。勞動部職安署提出6點呼籲各事業單位，加強震後工作場所安全措施。

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今天全台有感地震，台北大直工地頂樓出現「塔吊斷裂」，高懸半空中，新北市中和區倉庫發生倒塌、新店區傳出有7間房屋地基掏空下陷等等。

職安署表示，依據往年經驗及教訓，地震除引發土石邊坡崩塌及滑落，營造工地則易造成支撐架、施工架、開挖面、塔吊倒塌崩塌及物體飛落，廠場建物及設備亦有倒崩塌及飛落危害，危害勞工及社會大眾安全，因此雇主應落實工地地震後檢查，並加強後續善後工作之各項防災措施。

職安署提醒，地震4級以上區域，雇主使勞工進入營造工地作業前，應在人員安全無虞下，確實檢查下列事項，如有異狀，應即補強、整修採取必要之設施：

一、施工架：施工架構件之損傷及安裝、基腳下沈及滑動、補強材安裝及護欄脫落等狀況。

二、模板支撐：模板支撐架材之損傷及安裝、支柱固定及搭接部分、固定材料損傷、補強材及基腳沉陷及滑動等狀況。

三、露天開挖場所：露天開挖場所應確認作業地點及其附近之地面有無龜裂、有無湧水、土壤含水狀況、地層凍結狀況及其地層變化等情形。

四、擋土支撐：擋土支撐構材及固定材料之損傷、變形、腐蝕、移位及脫落等狀況。

五、隧道工程：隧道、坑道等內部有無浮石、岩磐嚴重龜裂、湧水不正常之變化等。

六、工地塔吊：工地塔吊之過捲預防裝置、制動器、離合器、鋼索運行及控制裝置性能等狀況。

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