7.2強震讓35萬戶停電！台電：已成立應變中心 掌握供電狀況
台灣今（3）日上午7點58分發生芮氏規模7.2強震，全台大地震造成35萬戶停電。台電表示，目前已成立應變中心，密切掌握系統供電狀況。
記者陳郁柔／台北報導
今（3）日7時58分發生芮氏規模7.2地震，台電表示，台電第一時間已成立應變中心，立即盤點檢視電力系統狀況，雖有部分機組及高壓線路因地震跳脫，整體電力系統仍可維持正常運作；地震造成各地配電線路及設備部分跳脫，因此發生部分地區停電狀況，截至今日上午11時30分，統計全台曾停電354534戶，目前已復電九成五以上約342968戶，尚餘11566戶停電，台電同仁正積極處理，陸續恢復供電。
台電指出，地震第一時間雖造成部分電源跳脫，減少約320萬瓩的供電能力，電力系統穩定，未觸發低頻率卸載機制。電源部分，包括民營國光電廠一部機、和平電廠兩部機、海湖電廠兩部氣渦輪機跳脫，台電部分台中電廠8號機、10號機，通霄電廠5號機蒸汽輪機跳脫。核電廠方面均正常。
台電說明，各電廠正緊急檢查相關設備，待確認設備安全後將陸續回歸併聯發電，目前包括通霄電廠5號機、國光一部機、海湖兩部機皆已恢復正常，其他機組正積極搶修中。
核安會則表示，各核能電廠均正常運作，核一廠、核二廠、核三廠圍阻體底層地震儀測得最大加速度值分別為0.028g、0.0957、0.0151g，。核安會將持續關注後續地震之狀況，以監控電廠安全。