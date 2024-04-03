7.2強震撼全台！北市131人接受治療 衛生局：2人重傷急救
今(3)日花蓮近海上午發生規模7.2地震，震撼全台，台北市因為盆地效應也有4級以上震度，並陸續傳來災情。北市災害應變中心一級開設，相關局處亦進駐災害應變中心緊急處置災情，衛生局表示，共有131人因地震接受治療，其中2人因傷重需復甦急救。
記者呂炯昌／台北報導
北市衛生局表示，截至中午12時，衛生局接獲醫院共計7家通報災損情形，包含：磁磚掉落、天花板部分掉落、牆壁裂縫、停電等情形。目前除三軍總醫院松山分院因停電、天花板掉落及漏水情況急診暫停收治傷患外，其餘醫院皆正常運作，不影響傷病患就醫診治。
北市衛生局指出，北市各急救責任醫院收治之傷情統計，截至下午1時共計有131人，急診依緊急程度檢傷分類分別為：1級有2人、2級有9人、3級有103人、4級有17人，衛生局持續追蹤傷情中。所謂檢傷分類是將病患病情輕重分為不同的等級，第一級復甦急救、病人立即就診後醫護人員馬上處置，第二級危急、醫護人員需10分鐘內處置病人，第三級緊急、醫護人員應在30分鐘內處置病人，第四級次緊急、醫護人員可在60分鐘內處置病人，第五級非緊急、醫護人員可在120分鐘內處置病人