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躲過戰禍不敵強震！糖廠百年老煙囪傳災情　虎尾斷頭、月眉爆裂

▲有116年歷史的虎尾糖廠煙囪在地震後斷頭，虎字被截掉一半。（圖／讀者提供，2024.04.03）
▲有116年歷史的虎尾糖廠煙囪在地震後斷頭，虎字被截掉一半。（圖／讀者提供，2024.04.03）

記者顏幸如／台中報導

921地震之後最強的花蓮地震，讓各地都傳出災情，雲林虎尾糖廠已有116年歷史的燒油煙囪，承受不住劇烈搖晃，從頂端1/3處直接折斷、砸中廠房屋頂，幸好無人傷亡。同樣受損的還有台中月眉糖廠的煙囪，出現兩條接近10公尺的大裂縫，立委楊瓊瓔下午將會同文資單位前往勘查，了解有無修復可能。

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▲員工拍下虎尾糖廠煙囪斷頭的過程。（圖／讀者提供，2024.04.03）
▲員工拍下虎尾糖廠煙囪斷頭的過程。（圖／讀者提供，2024.04.03）
雲林虎尾糖廠和台南善化糖廠，是台灣唯二仍以甘蔗煉糖的糖廠，今早花蓮大地震，雲林縣最大震度4級，虎尾糖廠一座高45公尺、直徑5公尺的燒油煙囪，上端約3、4層樓高的部份突然折斷墜落、砸落旁邊的鐵皮工廠屋頂，員工目睹斷裂瞬間，嚇得大聲尖叫，地面煙塵瀰漫。

虎尾糖廠內有兩根燒油煙囪，斷裂的這根高約45公尺，自1908啟用至今有116年歷史、2001年停用。煙囪上漆有「虎尾總廠」4個大字，早年是虎尾地標，象徵曾有過的風華。煙囪挺過第二次世界戰爭的戰火，卻躲不過地震，令地方民眾唏噓。虎尾糖廠表示，包括這支和營運中的煙囪，都會派專業結構技師檢查，以確保安全無虞。

▲台中月眉糖廠的百年煙囪嚴重裂開。（圖／立委楊瓊瓔提供，2024.04.03）
▲台中月眉糖廠的老煙囪嚴重裂開。（圖／立委楊瓊瓔提供，2024.04.03）
無獨有偶的，被列為歷史建築的台中市月眉糖廠，同樣停用多年的老煙囪，也在這次地震中受損，第一截和第二截各裂開近10公尺長的缺口，立委楊瓊瓔下午將會同台中市文資處、台糖公司等單位進行勘查。

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