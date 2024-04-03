躲過戰禍不敵強震！糖廠百年老煙囪傳災情 虎尾斷頭、月眉爆裂
921地震之後最強的花蓮地震，讓各地都傳出災情，雲林虎尾糖廠已有116年歷史的燒油煙囪，承受不住劇烈搖晃，從頂端1/3處直接折斷、砸中廠房屋頂，幸好無人傷亡。同樣受損的還有台中月眉糖廠的煙囪，出現兩條接近10公尺的大裂縫，立委楊瓊瓔下午將會同文資單位前往勘查，了解有無修復可能。
記者顏幸如／台中報導
雲林虎尾糖廠和台南善化糖廠，是台灣唯二仍以甘蔗煉糖的糖廠，今早花蓮大地震，雲林縣最大震度4級，虎尾糖廠一座高45公尺、直徑5公尺的燒油煙囪，上端約3、4層樓高的部份突然折斷墜落、砸落旁邊的鐵皮工廠屋頂，員工目睹斷裂瞬間，嚇得大聲尖叫，地面煙塵瀰漫。
虎尾糖廠內有兩根燒油煙囪，斷裂的這根高約45公尺，自1908啟用至今有116年歷史、2001年停用。煙囪上漆有「虎尾總廠」4個大字，早年是虎尾地標，象徵曾有過的風華。煙囪挺過第二次世界戰爭的戰火，卻躲不過地震，令地方民眾唏噓。虎尾糖廠表示，包括這支和營運中的煙囪，都會派專業結構技師檢查，以確保安全無虞。
無獨有偶的，被列為歷史建築的台中市月眉糖廠，同樣停用多年的老煙囪，也在這次地震中受損，第一截和第二截各裂開近10公尺長的缺口，立委楊瓊瓔下午將會同台中市文資處、台糖公司等單位進行勘查。