大亞沈尚弘愛爬山提倡無痕山林　啟動「阿塱壹減廢首發團」大成功

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於此同時，大亞也不斷落實成為友善環境、美麗家園推手的願景。大亞在近期公布的2023 S&P Global CSA Score 以及2023 CDP Climate Change兩項國際永續評比上皆取得顯著的進步。S&P Global CSA Score 分數自去年的32分進步至46分，產業百分比自82%上升至92%；另外CDP Climate Change問卷亦從D級進步兩個級距至C級。
大亞電纜美麗家園基金會也持續推動環境保護、生命關懷，並促進人與環境共生，長期舉辦活動，如舉辦綠集合徵選、鳳凰花論壇，提供獲獎者所需的協助、也創造平台讓有理念的朋友們可以彼此交流，更定期舉行老屋用電安全健檢活動、台南二仁溪環境維護以及與千里步道協會合作舉辦手作步道活動，為這片土地盡一份心力。
大亞集團董事長沈尚弘日前表示，自己本來就喜歡運動爬山，有次來到恆春半島的阿塱壹古道，驚嘆這裡的美景，但也發現海邊的海漂垃圾很多，他問當地人，「沒有人清理嗎？」對方回應「沒辦法！海漂垃圾清也清不完」。他理解有些垃圾經過洋流甚至遠從中國大陸來，但他心想「難道吃過飯就不用再吃嗎？」認為每個人若能盡一分心力，或許能有所改變。
沈尚弘突發奇想，發起「阿塱壹減廢行動」，基金會與旭海觀音鼻自然保留區管理維護暨導覽解說員協會合作，推動「阿塱壹壹貳山」活動。壹：邀請每一位來阿塱壹古道健行的民眾成為志工，順手撿起海漂垃圾。貳：目標為每一位健走志工可以撿一袋約2公斤的海漂垃圾。山：藉由此行動，期望達成無痕山林的願景。
沈尚弘說，一開始相關人員因為考量隊員們的安全而有些阻力，但最終說服所有人一起參與，其中還包括許多自願參與的贊助者，像是廢棄物再生業者都傾全力支持，「不要小看一個人撿2公斤垃圾，算算一個月可以清掉9噸垃圾，何樂而不為呢？」他表示，這只是剛開始，未來美麗家園基金會將持續起動「阿塱壹壹貳山」活動，期待藉由拋磚引玉的推廣和資源贊助，與土地、社會、人民共存共榮。