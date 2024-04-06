台積電超強！工程師全動起來、設備大致復原　全年業績展望不變

大亞沈尚弘愛爬山提倡無痕山林　啟動「阿塱壹減廢首發團」大成功

▲大亞電纜美麗家園基金會持續推動環境保護、生命關懷，並促進人與環境共生，日前啟動「阿塱壹減廢首發團」大成功。（圖／大亞美麗家園基金會提供）
▲大亞電纜美麗家園基金會持續推動環境保護、生命關懷，並促進人與環境共生，日前啟動「阿塱壹減廢首發團」大成功。（圖／大亞美麗家園基金會提供）

記者許家禎／台北報導

大亞集團邁入69週年，致力成為從能源產生、傳輸、轉換到儲存及管理皆能提供完整解決方案的能源鏈領導品牌，也成為友善環境、美麗家園的推手。董事長沈尚弘日前透露，集團啟動恆春半島「阿塱壹減廢首發團」大成功，提倡「阿塱壹壹貳山」，希望拋磚引玉讓更多人了解阿塱壹的美與無痕山林、減廢的重要性。

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大亞集團近年在電力通信、漆包線、綠能、儲能及新創事業投資各事業體皆表現亮眼。去（2023）年全年稅後純益27.62億元，年增228.2%，每股稅後純益（EPS）3.91元，獲利創歷史新高。展望2024年，大亞集團董事長沈尚弘日前表示，能源產生方面，雲林漁電共生案場將於今年年底取得籌設許可，2026年8月掛表，積極達成整體2026年500MW的目標，新創事業不容小覷，將遵循Double E：Energy & Emerging策略。

於此同時，大亞也不斷落實成為友善環境、美麗家園推手的願景。大亞在近期公布的2023 S&P Global CSA Score 以及2023 CDP Climate Change兩項國際永續評比上皆取得顯著的進步。S&P Global CSA Score 分數自去年的32分進步至46分，產業百分比自82%上升至92%；另外CDP Climate Change問卷亦從D級進步兩個級距至C級。

大亞電纜美麗家園基金會也持續推動環境保護、生命關懷，並促進人與環境共生，長期舉辦活動，如舉辦綠集合徵選、鳳凰花論壇，提供獲獎者所需的協助、也創造平台讓有理念的朋友們可以彼此交流，更定期舉行老屋用電安全健檢活動、台南二仁溪環境維護以及與千里步道協會合作舉辦手作步道活動，為這片土地盡一份心力。

▲大亞集團董事長沈尚弘愛運動爬山、提倡無痕山林，今年3月啟動「阿塱壹減廢首發團」大成功。（圖／大亞提供）
▲大亞集團董事長沈尚弘愛運動爬山、提倡無痕山林，今年3月啟動「阿塱壹減廢首發團」大成功。（圖／大亞提供）
大亞集團董事長沈尚弘日前表示，自己本來就喜歡運動爬山，有次來到恆春半島的阿塱壹古道，驚嘆這裡的美景，但也發現海邊的海漂垃圾很多，他問當地人，「沒有人清理嗎？」對方回應「沒辦法！海漂垃圾清也清不完」。他理解有些垃圾經過洋流甚至遠從中國大陸來，但他心想「難道吃過飯就不用再吃嗎？」認為每個人若能盡一分心力，或許能有所改變。

沈尚弘突發奇想，發起「阿塱壹減廢行動」，基金會與旭海觀音鼻自然保留區管理維護暨導覽解說員協會合作，推動「阿塱壹壹貳山」活動。壹：邀請每一位來阿塱壹古道健行的民眾成為志工，順手撿起海漂垃圾。貳：目標為每一位健走志工可以撿一袋約2公斤的海漂垃圾。山：藉由此行動，期望達成無痕山林的願景。

沈尚弘說，一開始相關人員因為考量隊員們的安全而有些阻力，但最終說服所有人一起參與，其中還包括許多自願參與的贊助者，像是廢棄物再生業者都傾全力支持，「不要小看一個人撿2公斤垃圾，算算一個月可以清掉9噸垃圾，何樂而不為呢？」他表示，這只是剛開始，未來美麗家園基金會將持續起動「阿塱壹壹貳山」活動，期待藉由拋磚引玉的推廣和資源贊助，與土地、社會、人民共存共榮。

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