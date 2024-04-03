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花蓮7.2強震「國家警報」沒動靜！網大推這款APP：提早好幾秒通知

▲此次大地震卻有不少民眾表示未收到國家級警報通知。（圖／讀者提供）
▲此次大地震卻有不少民眾表示未收到國家級警報通知。（圖／讀者提供）

記者林莞茜／綜合報導

今（3）日上午7時58分發生規模7.2強震，全台有感，但有部分民眾卻發現，此次沒有收到國家級警報通知，質疑國家警報沒能發揮應有功能，也有網友發現，有另一個手機應用程式竟然真的提前響，讓他直呼「KNY台灣天氣.地震速報也太牛逼了吧」，不少網友也紛紛留言認同，甚至直言「KNY比國家警報還好用」。

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今日上午7點58分，花蓮外海發生規模芮氏規模7.2地震，地震深度僅15.5公里，中央氣象署當下針對12縣市發布國家級警報，但不少地區民眾感受劇烈搖晃，卻沒收到地震警報通知，中央氣象署對此也發布聲明，主要是原先針對地震預估的震度不到警報範圍，但實際地震比預期大，因而出現失誤。

有網友在PTT八卦版上，以「KNY也太牛逼了吧！」為題發文指出，剛剛KNY又大響報台北市2級地震，報完30秒馬上地震，直呼KNY 484太牛逼了? 有KNY卦嗎，吸引不少鄉民湧入蓋樓，指稱這個APP真的會提早響，他的手機在地震發生前30秒就先叫了，紛紛留言表示「地震前5秒通知桃園有4級地震滿準的，之後通知好幾次3級餘震也很準，而且都是提前好幾秒，反而是IPhone今天好安靜」、「早上也有提前響 真的猛」、「讚！真的好用」、「早上主震我還先截圖傳給朋友，然後往外走才開始震」，也有人推薦電腦程式Wake Up「真的也很即時」、「手機KNY 電腦WAKE UP 叫的不要不要」。

據了解，該款APP目前僅支援安卓手機，iPhone無法下載。

▲花蓮7.2強震後，已經出現33起餘震，其中芮氏規模超過5的已有10起，超過6的共有2起，最大餘震規模則是上午8點11分的6.5。（圖／中央氣象署提供）
▲花蓮7.2強震後，已經出現33起餘震，其中芮氏規模超過5的已有10起，超過6的共有2起，最大餘震規模則是上午8點11分的6.5。（圖／中央氣象署提供）

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