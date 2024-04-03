短今住23樓遇強震「直衝地下室」！峮峮自爆坐窗邊：出事就跳下去
中華職棒中信兄弟今（3）日在大巨蛋舉辦主場開幕戰，25位啦啦隊女孩Passion Sisters全員上陣，眾人一字排開相當震撼。不過一談到早上發生的7.2大地震，大家仍心有餘悸，特別是從韓國來台的邊荷律和李丹妃印象超級深刻，「真的好可怕！」短今則透露自己住在23樓，火速扛著行李箱直奔地下室，峮峮則是自爆坐在窗戶旁邊，如果有事情發生就跳下去，「好像比較快！」
記者詹鎰睿／台北報導
由於在韓國比較少發生地震，兩位女神李丹妃、邊荷律用驚恐的中文直呼：「超可怕！大家要小心！」並透露家人有打電話來關心，被問到有沒有因此嚇哭，她們則笑著搖頭表示沒有。
「中信一姐」峮峮笑說，這是她從有印象以來，第一次遇到這麼大的地震，「我第一反應是彈起來穿衣服，跑到窗戶旁邊，看看有沒有人跑到路上」，幸好樓層住的不是很高，也怕電梯被困住，「我想說，如果發生什麼事情，就從那邊（窗戶）跳下去，感覺比較快。」
短今則用生動的肢體語言形容，住在23樓的她，當下是趕緊扶著櫃子，「3個衣櫃的門，晃到瘋狂打我身體，感覺像在拍電影」，也因為地震關係，電梯無法使用，沒想到短今直接化身成女大力士，獨自一人扛著行李箱直衝地下室，自豪地說，「我只用10分鐘，我超強！」但一想到工作結束後，有可能爬樓梯回家，就讓她瞬間累癱。
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