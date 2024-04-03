睡覺遇到強震「別離開床」！7種情境自救法　搭電梯按呼叫鈕錯了

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一、正在室內（家裡、辦公室、教室）
馬上躲在堅固的桌子下面，或是找柱子、牆壁蹲下，地震結束後，打開大門和窗戶，要去避難的時候才可以離開。
如果正在百貨公司、大賣場、便利商店時，要遠離放商品的架子，可利用購物籃或隨身物品保護頭、脖子，並確認避難逃生路線、方向和安全門位置，或確認可以躲藏的避難空間。
二、正在睡覺
待在床上用枕頭、棉被保護頭、脖子和身體，等到地震結束。
三、正在煮飯
如果在廚房，馬上關掉瓦斯，然後躲在桌子下面，或是找柱子或牆壁蹲下，等到地震停止。如果不在廚房，不要跑去廚房關火，趕快離開不要靠近廚房。
四、正在電梯內
按下每個樓層的按扭，趕快蹲下，在電梯門開的時候走出電梯。如果電梯門沒開，按緊急呼叫鈕求救。
五、正在開車或騎車
打開警示燈慢慢減速，把車子停在沒有東西倒下來的路邊。
六、大眾交通工具－正在等車
不要隨便亂跑，先找柱子或牆壁蹲下，記得要保護頭、脖子，絕對不可以走到軌道上，並聽站內廣播和引導人員的指示避難。
七、大眾交通工具－正在搭車
如果是站著，握緊扶手和握把，雙腳張開站穩；如果是坐著，用背包保護頭、脖子。
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