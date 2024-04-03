快訊／07:58發生「規模7.2強震」！全台有感　花蓮最大震度6級

睡覺遇到強震「別離開床」！7種情境自救法　搭電梯按呼叫鈕錯了

▲今（3）日上午台灣發生芮氏規模7.2的強震，正在電梯內的民眾先別急著按緊急呼叫鈕，而是應該快速按下每個樓層按鈕，在電梯門開啟時趕緊離開電梯。（示意圖／國立清華大學提供）
▲今（3）日上午台灣發生芮氏規模7.2的強震，正在電梯內的民眾先別急著按緊急呼叫鈕，而是應該快速按下每個樓層按鈕，在電梯門開啟時趕緊離開電梯。（示意圖／國立清華大學提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（3）日上午台灣發生芮氏規模7.2強震，最大震度在花蓮和平鄉達6級，全台搖晃有感，並且餘震不斷，台北市防災易讀手冊「地震來了怎麼辦」中，列出7種常見情境自救法，提醒民眾若是地震發生時正在睡覺，應該繼續待在床上，使用枕頭、棉被保護自己；正在電梯內的民眾先別急著按緊急呼叫鈕，而是應該快速按下每個樓層按鈕，在電梯門開啟時趕緊離開電梯。

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地震保命三步驟為趴下、掩護、穩住，趕快趴下保護頭部、脖子，接著躲在穩固的桌面下面保護自己，並且穩住晃動桌腳，要注意的是地震時不要躲在黃金生命三角的地方，也不用貿然往屋外跑，反而容易受傷。若是地震發生時正在睡覺、搭電梯，請遵照以下步驟自救。

一、正在室內（家裡、辦公室、教室）

馬上躲在堅固的桌子下面，或是找柱子、牆壁蹲下，地震結束後，打開大門和窗戶，要去避難的時候才可以離開。

如果正在百貨公司、大賣場、便利商店時，要遠離放商品的架子，可利用購物籃或隨身物品保護頭、脖子，並確認避難逃生路線、方向和安全門位置，或確認可以躲藏的避難空間。

二、正在睡覺

待在床上用枕頭、棉被保護頭、脖子和身體，等到地震結束。

▲地震發生時待在床上用枕頭、棉被保護頭、脖子和身體，等到地震結束。（圖／翻攝自台北市防災易讀手冊）
▲地震發生時待在床上用枕頭、棉被保護頭、脖子和身體，等到地震結束。（圖／翻攝自台北市防災易讀手冊）
三、正在煮飯

如果在廚房，馬上關掉瓦斯，然後躲在桌子下面，或是找柱子或牆壁蹲下，等到地震停止。如果不在廚房，不要跑去廚房關火，趕快離開不要靠近廚房。

四、正在電梯內

按下每個樓層的按扭，趕快蹲下，在電梯門開的時候走出電梯。如果電梯門沒開，按緊急呼叫鈕求救。

五、正在開車或騎車

打開警示燈慢慢減速，把車子停在沒有東西倒下來的路邊。

六、大眾交通工具－正在等車

不要隨便亂跑，先找柱子或牆壁蹲下，記得要保護頭、脖子，絕對不可以走到軌道上，並聽站內廣播和引導人員的指示避難。

七、大眾交通工具－正在搭車

如果是站著，握緊扶手和握把，雙腳張開站穩；如果是坐著，用背包保護頭、脖子。

▲上午9時30分文湖線停駛，51部列車中共計有21部停於站間。（圖／民眾提供）
▲上午9時30分文湖線停駛，51部列車中共計有21部停於站間。（圖／民眾提供）

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