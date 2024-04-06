成功人士的標配一定是西裝？看看這些AI大老闆們的職場穿搭

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他也提到，穿黑色皮衣可以讓他不用去傷腦筋要穿什麼顏色的衣服，減少這方面的思考。記者曾追問，黃仁勳的皮衣裡面是不是裝了散熱器，能耐著炎熱的天氣，他搞笑表示，「我耐得住是因為我總是很酷（Cool）」，一語雙關。
其實不是只有黃仁勳，許多世界上的頂尖CEO如賈伯斯、等人也都喜歡穿著「幾乎毫無變化」的衣服。臉書創辦人祖克柏曾在臉書貼文上秀出自己的衣櫃，清一色全是同款灰T恤以及深灰色連帽外套。他曾向《GQ》雜誌解釋，想簡化人生，因此盡可能減少做決定的機會，不過即使是一款簡單到不行的灰色圓領上衣，也並非路邊隨處可見，外媒曾揭露，這是義大利名牌Brunello Cucinelli為他特別訂製的款式，每件金額高達1.2萬台幣。
提到CEO的經典穿搭，絕對會想到蘋果創辦人賈伯斯的「黑色高領上衣搭配牛仔褲」。賈伯斯在世時，每每現身發表會，都會以近乎相同的標配登場，常見的黑高領上衣來自日本傳奇設計師三宅一生。
他在某次前往日本旅行時，發現三宅一生為Sony打造員工制服，賈伯斯也同樣想請這位聞名全球的服裝設計師為蘋果設計制服背心，最後雖然沒能成形，卻也因此結識三宅一生，對方為他量身打造「黑色高領上衣」，並送上將近100件。外媒發現，三宅一生設計的服裝，與賈伯斯的蘋果產品概念相近，同樣「討厭複雜，追求簡單」。
與3位男士不同，超微（AMD）執行長蘇姿丰喜歡在每天的穿搭上多加著墨，各種顏色的寶石項鍊、手錶和鑽戒都是標配，通常其穿著也多走鮮豔風格，常以套裝形式亮相，面對媒體的個性卻恰恰與穿著相反，穩重、低調又內斂，相當有趣。