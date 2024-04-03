王淨遭張榕容甩巴掌！聽導演喊2字淚崩 揭心中不想被看到的那面
徐漢強執導陰間喜劇《鬼才之道》，集結陳柏霖、張榕容、王淨主演；張榕容飾演的凱薩琳是菜鳥鬼同學（王淨飾）的前輩兼師傅，其中一段狠甩王淨巴掌的戲，一打起來就十幾個take不手軟。王淨說徐漢強是她的靈魂摯友：「當一聽到漢強導演說了『同學』這個角色，當場我就哭了，因為『同學』就像是我心中不想被人看到的那一面，每一次看劇本都會哭，在拍攝《鬼才之道》的過程，就像是在療癒我自己一樣，釋放了很多這些年的心情。」
記者黃雅琪／綜合報導
男主角陳柏霖形象大改，一身復古90年代的裝扮，飾演厲鬼經紀人Makoto：「我愛死Makoto這個角色，他是個很有故事的人，但總是為了讓大家開心而把自己的情緒隱藏起來，每到危機時刻卻又是眾鬼的依靠，這是我從影以來最想挑戰的角色。」陳柏霖這次雖然依舊維持帥氣模樣，沒想到他演起喜劇渾身都有喜感，更擺脫偶像包袱，高難度的喜劇表現都讓人刮目相看。
女主角張榕容飾演已過氣，但不承認自己過氣的厲鬼天后凱薩琳。從前導概念短片的「折腰女鬼」就讓觀眾嘖嘖稱奇，這次不僅要下腰，還要飛天遁地、大法師爬、白眼翻到天邊等，張榕容表示：「跟導演徐漢強認識非常多年，他知道我有很多天馬行空的想法，也很喜歡演喜劇，終於拿到凱薩琳這樣的角色，希望觀眾可以看到有別於過往的張榕容，尤其我更愛這次的造型。」
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