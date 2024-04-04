黃明志躺在棺木被瞻仰遺容 照片太震撼「祝各界清明節安康」
大馬鬼才歌手、導演黃明志經常挑戰世俗禁忌，打破既存體制，愚人節當晚他舉辦自己的生前告別式，父母和粉絲都到場參與，引發兩極看法，他事後表示，此舉一方面是拍攝新作品，但也是傳達「安排好生前規劃」的創作理念，今（4）日清明節前夕，黃明志公開一張自己躺在棺材裡的遺容照，宣布新歌即將上線。
記者楊穎軒／綜合報導
黃明志在IG發文寫下：「人們需要害怕的不是死亡，而是自己沒有真正的活過，祝各界清明節安康。」附圖是新單曲〈當我離開以後〉封面，只見黃明志本人躺在一副棺木中，兩眼緊閉，雙手捧菊花，身邊圍繞親朋好友，畫面頗具張力。
貼文一出，有網友肯定黃明志的想法：「其實懂的自然會懂，解釋再多也沒意思」、「無法正視死亡，只因為恐懼無知的死後世界，生命終有結束的時候」、「平常心，古人的天馬行空造就了今天的科技發達，你的大膽假設已經突破了華人傳統文化的忌憚」、「令人省思」、「不得不說很有創意很喜歡，死亡提醒我們要活得精彩，不要留下遺憾。」
也有不少網友嗤之以鼻、無法接受，「其實看到不開心...」、「還在玩」、「無下限」、「有這個必要嗎，我們每天都在面對著生死了...真的很不吉利的呢」、「死亡不可怕，最怕沒流量」、「說創意沒創意，說啟發也沒啟發」、「我看到這張照片就感覺到很多負能量，真的很不健康。」
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