李國毅成為二寶爸！激動宣布「兒子出生了」 親筆信洩母子現況
李國毅和女友橘子（甘煖琳）愛情長跑多年，在2020年結婚生下1女，2023年底又宣布喜訊，透露老婆已經懷了第二胎，今（4）日李國毅也興奮在IG限時動態帶來好消息，表示老婆已經順利產下兒子，他們將正式變為一家四口。
記者吳昕蓓／綜合報導
李國毅在限時動態曬出一張親筆信，和粉絲們報告自己的近況，「昨天晚上，家族順利迎接了一個新生命的到來，母子都很健康。很感激能在這麼多人的支持之下平靜的生活著，希望大家能繼續守護著我們一家。」好消息引來不少網友獻上祝福。
事實上，李國毅跟老婆橘子從大學時期就開始交往，但16年過程中兩人分分合合，李國毅踏入演藝圈成為演員以來，始終稱對方為「好朋友」，而橘子也一直在自己的專業領域努力，她擁有深厚舞蹈底子，曾是中華職棒統一獅啦啦隊「Uni Girls」成員，先前更在羅志祥的演唱會中擔任舞者。
李國毅的身分也大有來頭，他出身泰山區望族，不僅爺爺李樔槦當過台北縣議員，還曾獲頒「新北市政府模範父親」，就連前內政部長李鴻源都是他的親戚，然而他踏入演藝圈以來都是靠自己努力才打出知名度。
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