孫可芳才剛剖腹產子！遇地震動不了「躲床邊擔心兒子」：度秒如年

李國毅成為二寶爸！激動宣布「兒子出生了」　親筆信洩母子現況

▲李國毅和女友橘子（甘煖琳）愛情長跑多年，在2020年結婚生下1女，如今兒子也出生了。（圖／翻攝自李國毅IG）
▲李國毅和女友橘子（甘煖琳）愛情長跑多年，在2020年結婚生下1女，如今兒子也出生了。（圖／翻攝自李國毅IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

李國毅和女友橘子（甘煖琳）愛情長跑多年，在2020年結婚生下1女，2023年底又宣布喜訊，透露老婆已經懷了第二胎，今（4）日李國毅也興奮在IG限時動態帶來好消息，表示老婆已經順利產下兒子，他們將正式變為一家四口。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲李國毅在戲劇圈耕耘多年，曾提名金鐘獎男主角。（圖／資料照）
▲李國毅升格二寶爸，和老婆橘子（甘煖琳）育有一子一女。（圖／資料照）
李國毅在限時動態曬出一張親筆信，和粉絲們報告自己的近況，「昨天晚上，家族順利迎接了一個新生命的到來，母子都很健康。很感激能在這麼多人的支持之下平靜的生活著，希望大家能繼續守護著我們一家。」好消息引來不少網友獻上祝福。

▲李國毅宣布喜訊，兒子在今（3）日順利出生。（圖／翻攝自李國毅IG）
▲李國毅宣布喜訊，兒子在昨（3）日順利出生。（圖／翻攝自李國毅IG）
事實上，李國毅跟老婆橘子從大學時期就開始交往，但16年過程中兩人分分合合，李國毅踏入演藝圈成為演員以來，始終稱對方為「好朋友」，而橘子也一直在自己的專業領域努力，她擁有深厚舞蹈底子，曾是中華職棒統一獅啦啦隊「Uni Girls」成員，先前更在羅志祥的演唱會中擔任舞者。

▲李國毅（右）和橘子（左）愛情長跑多年，在2020年修成正果。（圖／翻攝自自IG）
▲李國毅（右）和橘子（左）愛情長跑多年，在2020年修成正果。（圖／翻攝自自IG）
李國毅的身分也大有來頭，他出身泰山區望族，不僅爺爺李樔槦當過台北縣議員，還曾獲頒「新北市政府模範父親」，就連前內政部長李鴻源都是他的親戚，然而他踏入演藝圈以來都是靠自己努力才打出知名度。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

李國毅3年拚2胎「老婆很強壯」　曝人父心聲：好日子沒了

周曉涵舌吻日本男星「爆汗床戲尺度逼真」　火辣長腿再勾李國毅

李國毅婚前交往老婆16年！第1次約會耍心機「製造生活感」

李國毅2歲女兒搞錯Daddy！看到温昇豪「指著他喊爸爸」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞