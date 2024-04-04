花蓮揮別孤島！看蘇花高、陸運修復狀況　關鍵的下清水橋有便道了

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王國材表示，下清水橋目前初步預估工期要到年底，等於年底前都沒有辦法通，但他們找到過去橋還沒建以前，山區有一條舊的路，預計經過整修後可替代通車，預計週六（6日）晚間18時後，這條臨時便道可先讓小型車通行，預計5月底左右再開放大型車通行，在此之前，大車可在4月10日走中橫。
至於鐵路部分，台鐵災後16小時火速恢復雙線營運，加入清明疏運，不過崇德站仍暫停營運。台鐵董事長杜微表示，崇德站靠近落石區，且有結構上的疑慮，為了安全，暫時未辦理客運，民眾要搭乘可以到新城站搭乘，崇德站將請土木結構技師勘驗，將結構加強後再啟用，至於啟用時間目前還未定。
此外，海運部分，航港局強調，考量民眾需求，明（5）日除台北快輪仍提供服務外，已另協調可同時載運車輛及旅客的新臺馬輪加入疏運，新臺馬輪可載運642名旅客、45輛小客車或18輛遊覽車，預計5日上午9:30自蘇澳港開航，下午2:30自花蓮港返回蘇澳港，6日則預訂於上午9時自蘇澳港開航，下午1時30分自花蓮港返回蘇澳港。
航港局指出，民眾可自由選擇，若以台北快輪託運車輪的民眾，亦可選擇搭乘新臺馬輪或利用鐵路接駁，歡迎有需要往返蘇花的旅客多加運用海運備援。
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