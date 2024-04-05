UVL決賽／國一差點變「逃兵」 葉軒岑無心插柳柳成蔭、當球隊主力

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還好葉軒岑適時挺身而出，拿下25分率中正大學逆轉勝。葉軒岑說：「從領先到落後丟掉首局後，我們已經沒有退路了，只能鼓勵自己和隊友，連同段妤臻的份一起拚了，還好有驚無險逆轉勝晉四強。」
葉軒岑和排球結緣純屬偶然。「我從小好動，唸苗栗卓蘭國小時玩直排輪、打網球也練溜冰，升小五時因為搬家，轉學到台中市豐田國小，排球隊教練知道我有打網球，有時會要我幫忙帶排球隊一起去打迷你網球。」後來同學問她要不要加入排球，她想說，那好吧。
雖曾獲頒JHVL最佳中間攔網手及最有價值球員，但葉軒岑剛上國中時其實一度想「落跑」。「開學後的第一場永信盃排球賽，我看到學姐被教練操好兇，擔心以後自己也這樣，就打電話跟媽媽說我要轉學，結果媽媽說以後真的遇到要轉再轉，後來練著練著就忘了。」
國二時第一次在JHVL國中排球聯賽先發，葉軒岑對自己超沒信心，還好有學姐的鼓勵。雙十國中畢業後進入東山高中，司職快攻手的她曾是沙灘排球、室內排球青年隊兩棲國手，中正大學三年級前都是快攻手，去年洪嬿筑受傷才改打主攻。
雖然目前只有全運前才會練沙灘排球，但葉軒岑說，相較於室內排球，沙排較有趣也比較有挑戰性，和隊友一起生活、一起比賽、一起努力了四年，在UVL拿過一屆第五，兩屆第四的她，期望今年UVL能和隊友攜手締造史上最佳。