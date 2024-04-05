紐約大都會本季確定停辦「台灣日」！為增加包容性 改推新主題日
MLB美國職棒大聯盟紐約大都會球團在今（5）日宣布，將在今年8月將舉辦皇后區文化慶典，今年會以多元文化作為主題，捨棄以往單一主題日做法。大都會企業傳播長Nancy Elder在今（5）日向《中央社》證實，今年大都會將不會舉辦台灣日。
記者張志宇／綜合報導
以往大都會都會在球季中舉辦台灣、日本、韓國、愛爾蘭、猶太、中華文化之夜等活動，但本季主題日則是大幅減少，除了皇后區文化慶典外，本季只剩下4月15日非裔傳統日、5月27日軍人感謝日、6月28日驕傲之夜、9月19日西班牙裔傳統日。
對於本季改舉辦皇后區文化慶典，傳播長Nancy Elder透露，「球團近年透過電子問卷搜集意見，皇后區存有超過100種文化，眾多團體與個人提供的意見顯示，許多文化感覺被忽視，主題日改變目的是『增加包容性』。」
大都會在今年確定停辦台灣日，結束這項從2005年就開始的活動十分可惜，這項活動在過去曾邀請中華職棒傳奇球星彭政閔開球，去年更是請到中職樂天桃猿啦啦隊助陣，當時5000張套票銷售一空。
值得一提，首次推出「皇后區文化慶典」，預計將在今年8月13日與14日，在大都會花旗球場舉行，屆時對手將是奧克蘭運動家。
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