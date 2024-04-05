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MLB／大都會終止5連敗！馬林魚開季8連敗　成本季唯一「0勝」球隊

▲大都會靠著Tyrone Taylor再見安打，終場以2：1擊退底特律老虎，終止開季5連敗。（圖／美聯社／達志影像）
▲大都會靠著Tyrone Taylor再見安打，終場以2：1擊退底特律老虎，終止開季5連敗。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇／綜合報導

MLB紐約大都會今（5）日在主場與底特律老虎進行雙重戰，首戰大都會在延長賽11局以3：6不敵老虎，苦吞開季5連敗，第2戰大都會則是靠著Tyrone Taylor再見安打以2：1擊退老虎，不僅終止開季5連敗，更讓邁阿密馬林魚成為本季唯一勝場數還尚未開張的球隊。

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首戰正規9局打完雙方戰成3:3平手，但老虎在11局上發起攻勢，先是靠著Colt Keith擊出二壘安打打破平手，隨後Gio Urshela在二、三壘有人時掃出安打，幫助球隊攻下2分，終場老虎就在延長賽以6:3擊敗大都會。

雙重賽第二戰，老虎僅在2局靠著Javier Baez適時安打攻下1分，但前8局大都會也沒有攻勢。來到9局下大都會主砲Pete Alonso掃出追平轟，隨後再靠著Tyrone Taylor在得點圈時的左外野再見安打，以2:1艱辛擊敗老虎，終止開季5連敗。

大都會在今日獲勝後，讓馬林魚成為本季開季至今唯一一支一勝難求的球隊，馬林魚今天以5：8不敵聖路易紅雀，已經苦吞開季8連敗。

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