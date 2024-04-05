強震突襲還是穩！TrendForce：台灣晶圓代工、DRAM產能無嚴重影響

我是廣告 請繼續往下閱讀
調查提到，DRAM方面，以位於新北的南亞科（Nanya）Fab3A，以及美光（Micron）林口廠受地震影響較大，南亞科該廠區主責20/30nm製程的產品，最新製程1Bnm正在開發中；美光林口廠與台中廠為DRAM重要生產基地，內部系統已將2個廠區合而為一，目前已有最新1beta nm製程的投片，後續也將有HBM在台灣生產仍需數日時間完全恢復運作，其餘廠區多半在停機檢查後陸續復工。力積電（PSMC）、華邦電 （Winbond）等均無恙。
晶圓代工方面，台積電（TSMC）包含Fab2/3/5/8等多座6吋及8吋廠、研發總部Fab12，以及最新的Fab20寶山工廠均位在震度4級的新竹。其中，僅Fab12因水管破裂造成部分機台進水，主要影響在尚未量產的2nm製程，因此評估短期營運不受影響，但可能因機台受潮需要新購機台，造成資本支出小幅度增加。其餘廠區在停機檢查後已陸續復工，暫無重大災損，而其餘廠區個別有人員疏散或執行停機檢查，現均已陸續恢復運作。
調查表示，目前產能利用率較高的台積電5/4/3nm先進製程廠區，未進行人員疏散，停機檢查已在震後6至8小時恢復90%以上運作，影響仍在可控範圍。CoWoS廠區方面，目前主要運作廠區龍潭AP3及竹南AP6，事發當下立即進行人員疏散，停機檢查後發現廠務冰水主機有水損問題，但廠務系統多有備援設施，評估不影響運作，已陸續復工。
TrendForce調查顯示，聯電（UMC）1座6吋廠及6座8吋廠均位在新竹，另有1座12吋廠位在台南，以90~22nm量產為主；力積電（PSMC）包含12吋DRAM與8吋、12吋Foundry皆位在新竹苗栗一帶，其中DRAM以25/21nm製程利基型產品為主；世界先進（Vanguard）共3座8吋廠位於新竹，1座8吋廠位於桃園。上述廠區多半在人員疏散、短暫停機檢查後陸續恢復運作。