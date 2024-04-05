7.2強震襲台慌了！CNN：2因素使台積電「集中在台」造晶片風險高

強震突襲還是穩！TrendForce：台灣晶圓代工、DRAM產能無嚴重影響

▲ TrendForce發布震後調查，台灣晶圓代工、DRAM產能均無嚴重影響。（圖／記者張勵德攝）
▲ TrendForce發布震後調查，台灣晶圓代工、DRAM產能均無嚴重影響。（圖／記者張勵德攝）

記者李琦瑋／台北報導

花蓮近海3日發生規模7.2強震，至今餘震不斷，各地釀災情，全球科技業者無不關注台灣的強震，是否會為供應鏈帶來危機。據TrendForce昨（4）日調查指出，本次台灣4月3日大地震，大多晶圓代工廠都位屬在震度4級的區域，加上台灣的半導體工廠多以高規格興建，內部的減震措施都是世界頂尖水準，多半可以減震1至2級，整體台灣晶圓代工、DRAM產能無嚴重影響。

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TrendForce調查指出，以本次的震度來看，幾乎都是停機檢查後，迅速復工進行，縱使有因為緊急停機或地震損壞爐管，導致線上晶圓破片或是毀損報廢，但由於目前成熟製程廠區產能利用率平均皆在50至80%，故損失大多可以在復工後迅速將產能補齊，產能損耗算是影響輕微。

調查提到，DRAM方面，以位於新北的南亞科（Nanya）Fab3A，以及美光（Micron）林口廠受地震影響較大，南亞科該廠區主責20/30nm製程的產品，最新製程1Bnm正在開發中；美光林口廠與台中廠為DRAM重要生產基地，內部系統已將2個廠區合而為一，目前已有最新1beta nm製程的投片，後續也將有HBM在台灣生產仍需數日時間完全恢復運作，其餘廠區多半在停機檢查後陸續復工。力積電（PSMC）、華邦電 （Winbond）等均無恙。

晶圓代工方面，台積電（TSMC）包含Fab2/3/5/8等多座6吋及8吋廠、研發總部Fab12，以及最新的Fab20寶山工廠均位在震度4級的新竹。其中，僅Fab12因水管破裂造成部分機台進水，主要影響在尚未量產的2nm製程，因此評估短期營運不受影響，但可能因機台受潮需要新購機台，造成資本支出小幅度增加。其餘廠區在停機檢查後已陸續復工，暫無重大災損，而其餘廠區個別有人員疏散或執行停機檢查，現均已陸續恢復運作。

調查表示，目前產能利用率較高的台積電5/4/3nm先進製程廠區，未進行人員疏散，停機檢查已在震後6至8小時恢復90%以上運作，影響仍在可控範圍。CoWoS廠區方面，目前主要運作廠區龍潭AP3及竹南AP6，事發當下立即進行人員疏散，停機檢查後發現廠務冰水主機有水損問題，但廠務系統多有備援設施，評估不影響運作，已陸續復工。

TrendForce調查顯示，聯電（UMC）1座6吋廠及6座8吋廠均位在新竹，另有1座12吋廠位在台南，以90~22nm量產為主；力積電（PSMC）包含12吋DRAM與8吋、12吋Foundry皆位在新竹苗栗一帶，其中DRAM以25/21nm製程利基型產品為主；世界先進（Vanguard）共3座8吋廠位於新竹，1座8吋廠位於桃園。上述廠區多半在人員疏散、短暫停機檢查後陸續恢復運作。


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