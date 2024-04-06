台北市開齋節14日登場 消費送好禮抽Apple Watch
穆斯林重要節日開齋節即將到來，台北市觀傳局也舉辦「2024 Eid-al-Fitr in Taipei 尋味臺北 齊賀開齋」活動，將於4月14日於大安森林公園登場。觀傳局表示，今年除邀集各式穆斯林攤位，即日起至4月14日也攜手多家清真美食餐廳、手作工坊推出「清真特約店家」活動，指定期間消費滿額可領限量特製「手機掛繩」，同時還能參加電子集章活動，兌換超商禮券100元，數量有限、換完為止，邀請民眾一同深度了解穆斯林美食及文化風情。
記者邱新博／台北報導
觀傳局介紹，今年「清真特約店家」活動邀集逾10間美食及手作體驗店家共同響應，包括「肉先生蔬菜健康盒台北小巨蛋店」、「阿里巴巴的廚房」、「塔吉摩洛哥料理」、「Halal地中海私房料理」、「番紅花城土耳其餐廳」、「炸雞大師（參與分店依公告為主）」、「水料理溫體牛咖哩飯」、「Saturn Landing Turkish Coffee 永康店」，以及兩家土耳其馬賽克燈手作體驗店，民眾可於4月4日至14日前往特約店家，消費滿額即可領取限量、特製「手機掛繩」。
此外，今年也推出電子集章活動，民眾只要於活動期間至特約店家消費滿百，即可獲1點（每家上限3點），或於4月14日在清真市集消費，不限金額可獲1點（每攤限1點），活動期間集滿3點，即可於4月14日大安森林公園活動現場服務台兌換超商禮券100元，限量前200名，換完為止。
觀傳局表示，臺北市一直持續強化友善、多元共融城市形象，除於齋戒月結束後舉辦臺北開齋節歡慶活動，促進文化交流，並致力推廣穆斯林友善旅遊環境，協助旅宿及景點業者申請穆斯林友善認證，去(112)年更榮獲國際知名穆斯林旅遊推廣公司「新月評等」頒發「最有潛力穆斯林友善旅遊目的地城市獎–非伊斯蘭合作組織」獎項。
觀傳局進一步說，今年開齋節歡慶活動也強調永續環保概念，民眾自備及使用環保餐具至清真市集攤位，單筆消費滿100元現享5元折抵優惠；此外，前往草地同樂區點歌歡唱，還可獲得開齋節限量「手機掛繩」1個，數量有限、送完為止。
觀傳局說，4月14日的舞台表演將進行線上直播，特別加碼抽獎活動，民眾只要透過「台北旅遊網FB」收看舞台表演節目並按讚分享、留言，就有機會抽中Apple Watch；多樣豐富活動，邀請民眾踴前往大安森林公園參加，一同感受異國節慶歡樂氛圍。