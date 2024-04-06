花蓮7.2強震！砂卡礑發現第3名罹難者 性別、身分有待確認中
3日上午，花蓮近海發生規模7.2強震，花蓮地區傳出多起災情，目前已累計10人死亡，超過千人受傷，還有10人失聯中，目前位於砂卡礑步道，有6人失聯中，其中包括游姓1家5口，以及21歲胡姓女子，5日上午，搜救隊發現2具罹難者遺體，今（6日）上午，於砂卡礑步道0.5K處，發現疑似第3具遺體，但目前死者性別、身分尚待確認，大型機具、現場人力正持續挖掘中。
記者林盈君／綜合報導
據了解，截至今（6日）上午10點，全台累計10人死亡、1135人受傷、637人受困以及10人失聯。而目前受困的637人均平安，留置於安全處，並有提供飲水和食物；失聯的10人，5日搜救隊已前往各地區展開救援，但因天候不佳，恐釀土石崩動，因此暫緩救援行動，預估將於今天再次擬定救援方案，希望早點救出受困及失聯者。
失聯的10人中，沙卡噹步道有6人，5日上午挖掘車2具罹難者遺體，但因天候下雨不佳，又出現落石坍方，因此暫停挖掘，預計今天調度重機協助開挖搜救；和仁礦區中和礦場1人失聯，因道路坍崩，無法進入搜救；合流綠水露營區1人失聯，花蓮縣消防局於5日上午，出動人員尋找但未尋獲。
另外還有4名外籍人士，其中2人已聯繫上（新加坡人持澳洲護照），2人分別是英國籍Grant Hedley、台籍女伴，警方今透過電信定位，發現2人手機最後發話位置於北市松山區，但目前致電無法聯繫，因此暫時先從失聯名單除名。