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CNBLUE聽到地震很擔心！盼歌聲祈福台灣　3小時寵粉全程暖舉曝光

▲CNBLUE主唱鄭容和與成員們希望可以用歌聲與表演，為台灣地震祈福，3小時唱好唱滿，十分寵粉。（圖／希林國際提供）
▲CNBLUE主唱鄭容和與成員們希望可以用歌聲與表演，為台灣地震祈福，3小時唱好唱滿，十分寵粉。（圖／希林國際提供）

記者詹鎰睿／綜合報導

韓國首席型男樂團CNBLUE睽違7年以團體形式於4月5日、6日接連2天在高雄流行音樂中心開唱，首度到高雄舉行團體演唱會。這2天一共吸引近8千名歌迷到場，感受到大家滿滿的熱情，3人還不停地大秀中文，「高雄金讚！」、「哇愛你」，同時也對前幾天發生的地震表達關心之意，表示一聽到消息後就很擔心，希望一切能儘快恢復，也期許這次的公演可以用歌聲和表演帶給大家一些陪伴和安慰，而寵粉的CNBLUE也加碼安可3次，3小時唱好唱滿，引領全場歌迷進入CNBLUE的音樂世界。

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CNBLUE首度登上高雄流行音樂中心開唱，一開場就接連帶來出道至今的經典歌曲，包含〈孤獨的人〉、〈LOVE〉、〈直感〉、〈Hey You〉，全場氣氛瞬間引燃，滿場的觀眾也讓CNBLUE見識到高雄的熱情。貝斯手李正信提到，2012年有因為音樂節的表演來過高雄一次，演唱會都是在台北舉行，第一次在高雄開演唱會，覺得高雄和韓國的釜山有點相像，都是充滿熱情和活力，承諾以後一定要繼續來高雄開唱。

▲CNBLUE（圖／希林國際提供）
▲李正信被高雄歌迷的熱情給感動到，也承諾未來一定會再來高雄表演。（圖／希林國際提供）
鼓手姜敏赫在表演完4首歌之後大汗淋漓，他說「雖然是久違的演出，但是一開場就感受到滿滿的尖叫聲，這是現場演出最迷人的地方，自己表演得非常盡興。」主唱鄭容和則在首場一開場就以中文宣告，「今天是今天，明天是明天」，表示絕對不保留體力，會燃燒完所有的熱情，還向粉絲喊話，「演唱會結束後，我會回去檢查你們上傳的影片，如果沒有聽到你們一起合唱的聲音或是影片沒有跟著旋律擺動的話，會被我淘汰！」

〈愛情光〉、〈Lady〉、〈I’m sorry〉、〈Cinderella〉等不間斷的經典歌曲組合，飽滿的能量像是用不完一樣，粉絲們也跟著節奏進行舞動，嗨翻全場，在情緒來到最高點後，鄭容和更是衝下舞台，與歌迷直接零距離互動，還即興以keyboard自彈自唱，演唱好友林俊傑的〈修煉愛情〉、〈小酒窩〉等經典華語情歌，讓高雄流行音樂中心瞬間化身為大型KTV現場。成員們被這份熱力感染，更是大秀「高雄金讚」、「哇愛你」等台語。

在帶來〈Young forever〉與退伍後發行的〈過去、現在、未來〉歌曲之後，成員們也感性的表示，演唱會主題「CNBLUENTITY」是CNBLUE和IDENTITY結合的單字，這次CNBLUE展現了從出道開始到現在的所有主打歌，因為很久沒有跟大家見面，所以想要把CNBLUE的歷史展現給大家，就如同歌名一樣，希望可以一直在舞台上唱歌給大家聽，也希望粉絲們未來也要繼續與CNBLUE一起持續累積記憶、創造歷史。

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▲CNBLUE（圖／希林國際提供）
▲CNBLUE連兩天開唱，也為台灣這次的地震感到憂心，希望一切盡快恢復。（圖／希林國際提供）

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