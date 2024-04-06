CNBLUE聽到地震很擔心！盼歌聲祈福台灣　3小時寵粉全程暖舉曝光

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鼓手姜敏赫在表演完4首歌之後大汗淋漓，他說「雖然是久違的演出，但是一開場就感受到滿滿的尖叫聲，這是現場演出最迷人的地方，自己表演得非常盡興。」主唱鄭容和則在首場一開場就以中文宣告，「今天是今天，明天是明天」，表示絕對不保留體力，會燃燒完所有的熱情，還向粉絲喊話，「演唱會結束後，我會回去檢查你們上傳的影片，如果沒有聽到你們一起合唱的聲音或是影片沒有跟著旋律擺動的話，會被我淘汰！」
〈愛情光〉、〈Lady〉、〈I’m sorry〉、〈Cinderella〉等不間斷的經典歌曲組合，飽滿的能量像是用不完一樣，粉絲們也跟著節奏進行舞動，嗨翻全場，在情緒來到最高點後，鄭容和更是衝下舞台，與歌迷直接零距離互動，還即興以keyboard自彈自唱，演唱好友林俊傑的〈修煉愛情〉、〈小酒窩〉等經典華語情歌，讓高雄流行音樂中心瞬間化身為大型KTV現場。成員們被這份熱力感染，更是大秀「高雄金讚」、「哇愛你」等台語。
在帶來〈Young forever〉與退伍後發行的〈過去、現在、未來〉歌曲之後，成員們也感性的表示，演唱會主題「CNBLUENTITY」是CNBLUE和IDENTITY結合的單字，這次CNBLUE展現了從出道開始到現在的所有主打歌，因為很久沒有跟大家見面，所以想要把CNBLUE的歷史展現給大家，就如同歌名一樣，希望可以一直在舞台上唱歌給大家聽，也希望粉絲們未來也要繼續與CNBLUE一起持續累積記憶、創造歷史。
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