王品初瓦、嚮辣西門店疑食物中毒！髒亂廚房照曝 1星負評刷慘況
王品集團旗下「初瓦」韓式料理、「嚮辣」和牛麻辣鍋台北捷運西門店，疑傳出4月3日食物中毒事件，台北市衛生局4月6日晚間證實接獲醫院通報、已前往現場稽查，髒亂廚房照曝光，Google也被狂刷1星負評、苦主們紛紛抱怨慘況。
記者蕭涵云/綜合報導
王品集團位於台北市西門町的「初瓦」韓式料理、「嚮辣」和牛麻辣鍋，位於同一棟綜合商業大樓，疑傳出4月3日食物中毒事件。台北市衛生局4月6日晚間證實昨（5）日接獲醫院通報，共5人出現嘔吐、腹瀉等身體不適情形而就醫，已前往初瓦餐廳現場稽查，髒亂廚房照曝光，發現廚餘區、烤台、油炸機等環境不潔，食材沒有標示分裝日期等缺失，要求在4月8日以前改善。
而Google上「初瓦」韓式料理也被狂刷1星負評，近日疑似受害的苦主們紛紛抱怨慘況，從留言看來4月2日至4月4日都有人抱怨用餐後回家一直腹瀉及嘔吐，還掛了急診，還有網友表示吃了泡菜鍋、圈粉海鮮煎餅、韓式炸雞，「4/4用餐，晚上開始腹瀉 4/6號看醫生，現在還在拉...」，更有一行10人民眾用餐，懷疑「食物不潔導致有五位朋友包含三位孩子腹瀉嘔吐」。
而同一處的另一品牌「嚮辣」和牛麻辣鍋，也有疑似食物中毒的民眾，在嚮辣Google評論還原經過，「4/3晚間與家人用餐，點了789套餐，四個人全部隔天之後開始拉肚子、嘔吐， 來看評論才發現竟然這麼多人有一樣的症狀」，更有人詳述「來來回回廁所20-30次」、「身體不適上吐下瀉、發燒、全身酸痛，於4/5就診，至今尚未完全好」。
台北市衛生局也透露，接獲「嚮辣」和牛麻辣鍋為員工與客人於4月3日用餐，後續出現腹瀉、發燒、嘔吐等不適，於4月5日就醫，院方也通報疑似食品中毒，共有2例。