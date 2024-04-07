這速度太香！「長人」林振瑋迎本季初登板　猛飆161公里火球賞3K

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現年22歲的林振瑋，是前旅美左投郭泓志的外甥，過去林振瑋的球速，最快就可達到動輒160公里，去年他以簽約金50萬美元（約新台幣1606萬），以及獎學金4萬美元（約新台幣129萬）加盟紅雀，是紅雀隊史上首名台灣球員。上個賽季林振瑋也從新人聯盟升上1A，在1A共出賽6場，主投16.1局飆出21次三振，防禦率為偏高的6.06。
林振瑋本場比賽擔綱先發投手，開賽就連飆2K，直球最快速度來到100英哩，均速也超過97英哩。來到2局上，首名打者又是遭到他的速球三振，不過接著連續被敲出2支安打，該局最終丟掉2分。
4局上林振瑋續投，面對首名打者控球失準投出觸身球，但接著連續讓3位打者擊出滾地球出局，也結束今天的投球工作。
總結林振瑋本季初登板，面對馬林魚1A主投4局用了67球，當中有43顆好球，被打出3支安打失掉2分，飆出3次三振，防禦率目前為4.50。
紅雀總管特助Matt Slater過去受訪時曾提到，非常期待林振瑋的發揮，也透露他正在接受大量訓練，他說到：「振瑋他的性格很棒，非常優秀。我知道台灣媒體在記者會上曾採訪過他，現在我們要做的就是讓他成功登上大聯盟，雖然這過程中需要花點時間，但他的條件很優秀也很足夠。」
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