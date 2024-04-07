天王星主委女兒曝地震後歷程　住戶最缺生活日用品

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王貞云二女兒林思妤發文分享，地震發生的當下，她跟媽媽人在台北的，媽媽在第一時間就在「天王星住戶」的群組關心身在花蓮的居民，她僅收到里長傳的兩張照片，以及9樓九樓姊姊的兩個字「倒了」。林思妤表示，那時候媽媽正在上班，第一時間直接訂了前往花蓮的車票並打電話回家給她，請她協助整理行李。經過一整天的波折，試過高鐵、台鐵、飛機，最後她終於殺到高雄並且搭第一班的車從最南繞上花蓮。
林思妤指出，4日她也順利抵達花蓮，並參與了花蓮縣政府舉辦的「救助說明會」，媽媽也在第一時間集合受災戶並討論後續的狀況。她能做得不多，只能負責在後台統計名單，住戶中有很多上了年紀的爺爺奶奶、單親家庭、租客，我只能從旁協助受害戶們能夠領取到政府發放的「慰問金」；同時間她也建立了線上表單了解居民目前最急需的資源，主要為生活日用品，「在後台統整這些資料是繁雜的， 我只能盡力將受災戶的需求統整後轉達給主委及里長，從旁協助他們工作順利」。
林思妤提到，「民族里里長張東耀」在第一時間自掏腰包集合需要的受災戶幫他們去買衣服，同時也持續將善心人士的支援直接的傳達給需要的受災戶，還有大量的志工站出來替天王星守夜協助交通管制；附近的花蓮店家及住戶時不時的買飲料、煮綠豆湯、滷蛋送往第一線支持我們；在花蓮的店家也持續提供食物及資源，謝謝早餐店、烤玉米、蔥油餅、便當，真的很謝謝來自各方所有的善意。
政府表態不能讓住戶返回拿東西的時候，林思妤說，很多住戶跑來哭著求我們，幫他們爭取回去的機會。媽媽跟里長根本沒有決定的權利，我們也只能盡力的把住戶的需求反映給政府。看著他們哭，我們心理壓力也很大，我們只能不斷的跟政府反映、努力的募款、協助尋找租屋處、隨時更新補助消息，能做的真的不多。
林思妤更透露，她陪在媽媽旁邊，抓著媽媽去吃飯、盯著媽媽去睡覺，也默默看著媽媽哭了三天。深夜時間媽媽好不容易終於入睡了，短短一個小時媽媽卻驚醒了三、四次，「待在花蓮的三天，每個深夜、每個凌晨我跟媽媽都不斷的被地震搖醒，我們不敢睡在床上，只有打地舖睡在一樓最靠近大門口的地方才有一點點的安全感」。
天王星大樓主委王貞云近日接受《NOWnews今日新聞》專訪時也說，雖然拆除大樓很重要，但目前最迫切的還是天王星與其他受災戶共455戶的民生基本需求，因為很多人當初急著逃難，不要說家當、行李箱，有的連鞋子都來不及穿，比較好的手機還有拿在手，雖然花蓮旅館公有提供3天免費住宿，但3天過後不知道何去何從？
王貞云哽咽落淚說，大樓住戶彼此感情都很好，但大家一夕之間一無所有，她看了也很難過，雖然有縣府的協助可以申請補助，但也不知道能撐多久，就算真的有補助款，拿了錢卻沒有交通工具可以去買，因此她呼籲除了縣府的協助外，如果有民間團體願意幫忙，可以一對一了解受災戶的需求，這個更能集中資源真正解決問題。
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