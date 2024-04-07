環狀線「中和=大坪林」11時通車！班距10分鐘 侯友宜親搭乘
花蓮7.2地震導致捷運環狀線停駛，繼板橋-新北產業園區3日17:00恢復雙向運行後，第二階段中和-大坪林站區間經會勘確認系統功能正常安全運行，同時由捷運公司持續進行長達十數個小時的多次列車整合測試，新北市長侯友宜親自搭乘確認恢復行駛前的準備工作已做好充足安全測試後，於今（7）日上午11時開放第二階段中和-大坪林站區間營運，除此之外，接駁公車仍維持服務一段時間，並做檢討改進。
記者許若茵／台北報導
新北捷運公司說明，由於3日地震，景安站停靠月台列車發生脫軌狀況，也造成軌道基板、月台門受損，致該站軌區需較長修復時間，經新北捷運局與新北捷運公司日夜持續完成設施設備復原及系統功能測試後，已自5日起進行列車動態整合測試，並於6日經新北市交通局、捷運局及捷運公司三方共同確認列車、軌道、號誌、通訊、供電及車站設備功能正常、安全無虞，且持續由新北捷運公司於「中和到大坪林」依局部營運模式進行列車動態整合測試，驗證系統穩定性。
新北捷運公司表示，今（7）日第二階段中和-大坪林站區間恢復營運，班距為10分鐘。第一、二階段恢復營運後，整體運能已恢復約70%，新北環狀線7座轉乘車站已全數恢復通車，可順利轉乘台北、桃園捷運路網及安坑輕軌，恢復便利的轉乘服務。
新北捷運公司表示，事件發生後立刻動員大量人力復原設施設備並進行第二階段列車動態整合測試，確保設備穩定運作無誤後才恢復通車營運。至於第三階段板橋-中和路段修復情形，地震發生當下，市府會同設計單位提出改善方案檢討中。新北市府謹慎看待新北環狀線恢復全線通車議題，將由專家學者檢視安全無虞後恢復通車。