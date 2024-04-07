國道上午爆3起事故「小貨車翻車」 下午地雷路段搶先看
今（7）日為清明節連續假期收假日，截至11時，國道全線交通量為28.9百萬車公里，預估今日交通量為111百萬車公里。上午除局部路段零星事故外，國道全線交通大致正常。
記者許若茵／台北報導
高公局表示，今日上午8時06分，國5北向7.8公里發生3車追撞事故，占用內車道，導致回堵1公里；10時07分國3南向48.9公里發生小貨車翻車占用內2線車道，導致回堵3公里；10時56分國1北向24.8公里發生3小車追撞占用外線事故，導致回堵1公里，上述事故均已排除，惟影響整體車流順暢。
高公局預判，今日下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段，建議用路人透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。
高公局呼籲，民眾出門務必檢查好車況、養足精神，繫妥安全帶、注意車前狀況並保持安全距離，切勿超速、疲勞、分心駕駛。