《星光》葉瑋庭36歲懷二寶！親吐「患多囊性卵巢」求女得來不易
今年36歲的排灣族歌手葉瑋庭，自選秀節目《超級星光大道》獲得季軍佳績出道，2017年與大18歲加拿大籍男友結婚、婚後育有女兒MacKenzie；今（7）日她宣布懷孕喜訊，吐露自己因患有多囊性卵巢症候群，懷第一胎的過程相當不容易，想不到第二胎卻驚喜到來。
記者黃雅琪／綜合報導
歌手葉瑋庭喜懷第二胎，她今日在臉書公佈喜訊：「是的，請大聲給我祝福！Mackenzie要當姊姊了！」透露自己是在過年期間懷孕的：「過年的期間二寶悄悄的來到了我們身邊，想當初Mackenzie是吃排卵藥、打破卵針、多囊性卵巢症候群（PCOS）得來的禮物，還以為二寶勢必要再好好努力一次才會來到，沒想到二寶比我們更迫不及待來成為我們的家人，真的就像驚喜一樣！」
葉瑋庭即將升格二寶媽心情超級好，興奮喊道：「好期待二寶跟著我繼續在舞台上唱歌給大家聽，我ㄧ定會ㄧ直唱到破羊水的那一刻！」也趁機喊話廠商來找她代言和商演，想要趕快賺足未來的奶粉錢。粉絲們也紛紛恭喜葉瑋庭「恭喜你們！有手足是父母給的最棒禮物之一」、「已經在想像大洋娃娃推小洋娃娃出去玩的畫面了」、「恭喜小葉，多麼會『做人』啊。」
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