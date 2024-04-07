基北北桃「減碳存摺」活動8日開跑 抽日本雙人來回機票
繼去年基北北桃「1200都會通」合作成功提高公共運輸運量之後，四市再度攜手規劃綠運輸「我的減碳存摺」全民運動，將於4月8日正式開跑至12月31日止！本次活動旨在由政府、企業一起帶動全民綠運輸減碳，讓減碳的概念融入民眾日常生活之中。活動獎項包括日本雙人來回機票、iPhone15手機、悠遊付儲值金等豐富的獎項。
記者邱新博／台北報導
台北市交通局說明，民眾只要加入悠遊付APP會員，綁定使用的記名悠遊卡，於4月8日0時起登錄參加活動，搭／騎乘基北北桃公車、捷運、YouBike、台鐵、公路及國道客運等公共運具，就可以換算減碳量，有機會獲得豐富獎品或優惠券，每月有「月月抽」、「滿額抽」、「週五加碼抽」及「減碳英雄榜」及「模範企業」等，目前官網已公布第1季獎品（4月至6月），而首8日（4月8日至15日）登錄參加活動者，更可以加碼獲得5次抽獎機會。
值得一提的是，本次活動為鼓勵企業園區各家企業與員工參與，新增「模範企業」獎，參加的園區目前有台北市內湖科技園區、桃園市華亞科技園區，及新北市新店寶高智慧產業園區。企業完成報名後，可由企業員工於我的減碳存摺內，選擇「企業登錄」，為公司累積減碳量。每季累計最多減碳量前5名之企業，可獲該企業登記地所在縣市政府進行表揚。
臺北市政府交通局表示，為本次公益活動可以永續進行，非常歡迎其他有志推動ESG的企業公司行號繼續支持贊助。
交通局說，氣候變遷與環境永續已是全球必須面對的課題，「減碳」已是顯學，這次基北北桃共同推動「我的減碳存摺全民運動」，就是希望由政府攜手企業，一起帶動全民多使用綠運輸交通工具，並由北臺灣開始帶動全臺灣，讓各縣市一起重視與實踐。