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張國榮逝世21周年！回顧5部必看經典　《霸王別姬》不瘋魔不成活

▲張國榮逝世21周年，《NOWnews今日新聞》特別整理了張國榮生前的5部經典作品，來緬懷一代巨星的風采。（圖／甲上娛樂提供）
▲張國榮逝世21周年，《NOWnews今日新聞》特別整理了張國榮生前的5部經典作品，來緬懷一代巨星的風采。（圖／甲上娛樂提供）

記者吳昕蓓／綜合報導

「哥哥」張國榮本月1日適逢逝世21周年的日子，當年他從中環的文華東方酒店一躍而下，結束短短46年的一生，只留下許多膾炙人口的電影作品，《NOWnews今日新聞》特別整理了張國榮生前的5部經典作品，來緬懷一代巨星的風采。

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▲今是張國榮逝世20週年忌日。（圖／翻攝自唐鶴德IG）
▲今年（2024）迎來張國榮逝世21周年忌日。（圖／翻攝自唐鶴德IG）
倩女幽魂（1987）

《倩女幽魂》改編自《聊齋誌異》中《聶小倩》，這故事被翻拍無數次，張國榮和王祖賢的版本卻是不敗經典，其中王祖賢飾演的聶小倩風靡全亞洲，張國榮版本的寧采臣也成為「第一書生」，淒美浪漫的人鬼戀讓影迷們心碎，當時張國榮所演唱的電影主題曲〈倩女幽魂〉更是紅遍大街小巷。

▲張國榮（左）和王祖賢（右）版本的《倩女幽魂》是不敗經典。（圖／翻攝自微博）
▲張國榮（左）和王祖賢（右）版本的《倩女幽魂》是不敗經典。（圖／翻攝自微博）
胭脂扣（1988）

張國榮和梅艷芳合作過多部作品，早已是影迷心中的最佳螢幕情侶，而他們私底下也擁有好交情，也因此培養出了演戲時的好默契。

在《胭脂扣》中，張國榮和梅艷芳飾演的角色就如同他們戲外的本色，張國榮飾演的十二少陰柔孤傲、梅艷芳飾演的名妓「如花」美豔剛烈，兩人在片中相約殉情，十二少卻獨活下來，就像戲外梅艷芳曾問張國榮：「如果我到40歲都嫁不出，你會娶我嗎？」儘管張國榮豪爽答應，但卻先一步輕生離開人世，同年梅艷芳也因癌症病逝。

▲《胭脂扣》由梅艷芳（左）、張國榮主演。（圖／雄影，2018.03.13）
▲《胭脂扣》由梅艷芳（左）、張國榮主演。（圖／《胭脂扣》劇照）
阿飛正傳（1990）

這部和王家衛合作的文藝片，讓張國榮首度封帝。《阿飛正傳》剛開拍時，原本設定主角是劉德華，但張國榮實在表現亮眼，戲分不自覺增加，其中和張曼玉的對手戲，特寫來回拍攝了47次，也成為張國榮影史上最多的NG次數，卻因此造就了最經典的一幕，影帝實至名歸。

▲張國榮演出《阿飛正傳》旭仔一角，獲得香港電影金像獎影帝寶座。（圖／《阿飛正傳》劇照）
▲張國榮演出《阿飛正傳》旭仔一角，獲得香港電影金像獎影帝寶座。（圖／《阿飛正傳》劇照）
霸王別姬（1993）

《霸王別姬》無庸置疑是時代經典，張國榮的陰柔氣質、清秀五官，彷彿為程蝶衣這個角色而生，他將程蝶衣複雜的情感、身分認同的迷失，描繪得絲絲入扣，最後一幕那心碎絕望的神情更完美呈現了「不瘋魔，不成活」。

導演陳凱歌曾透露，當時他和張國榮相約香港文華東方酒店講解《霸王別姬》劇本，張國榮只靜靜抽著菸，最後站起身和他握手並表示：「謝謝你為我講的故事，我就是程蝶衣。」而張國榮的人生終點，也如同程蝶衣的結局令人唏噓。

▲張國榮主演電影《霸王別姬》程蝶衣一角，榮獲坎城影展「金棕櫚獎」。（圖／甲上娛樂提供）
▲張國榮主演電影《霸王別姬》程蝶衣一角，演活角色的「不瘋魔，不成活」。（圖／甲上娛樂提供）
春光乍洩（1997）

《春光乍洩》是香港名導王家衛和張國榮的第三次合作，這部片被譽為「有史以來最好的同性愛情電影之一」，張國榮和梁朝偉將一對同志戀人之間的愛與糾結演繹得深入人心，拍攝期間張國榮還在阿根廷感染阿米巴菌，差點喪命。

王家衛曾表示，這部電影講述同志愛情，但真正的重點是兩人之間的情感羈絆，純粹講述一段糾結的愛情故事，在當時民風尚未開放的年代，才造就了《春光乍洩》如此成功。

▲梁朝偉和張國榮（左）在《春光乍洩》的表演令人難忘。（圖／澤東，2018.03.30）
▲梁朝偉和張國榮（左）在《春光乍洩》的表演令人難忘。（圖／《春光乍洩》劇照）
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