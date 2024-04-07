張國榮逝世21周年！回顧5部必看經典　《霸王別姬》不瘋魔不成活

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《倩女幽魂》改編自《聊齋誌異》中《聶小倩》，這故事被翻拍無數次，張國榮和王祖賢的版本卻是不敗經典，其中王祖賢飾演的聶小倩風靡全亞洲，張國榮版本的寧采臣也成為「第一書生」，淒美浪漫的人鬼戀讓影迷們心碎，當時張國榮所演唱的電影主題曲〈倩女幽魂〉更是紅遍大街小巷。
胭脂扣（1988）
張國榮和梅艷芳合作過多部作品，早已是影迷心中的最佳螢幕情侶，而他們私底下也擁有好交情，也因此培養出了演戲時的好默契。
在《胭脂扣》中，張國榮和梅艷芳飾演的角色就如同他們戲外的本色，張國榮飾演的十二少陰柔孤傲、梅艷芳飾演的名妓「如花」美豔剛烈，兩人在片中相約殉情，十二少卻獨活下來，就像戲外梅艷芳曾問張國榮：「如果我到40歲都嫁不出，你會娶我嗎？」儘管張國榮豪爽答應，但卻先一步輕生離開人世，同年梅艷芳也因癌症病逝。
阿飛正傳（1990）
這部和王家衛合作的文藝片，讓張國榮首度封帝。《阿飛正傳》剛開拍時，原本設定主角是劉德華，但張國榮實在表現亮眼，戲分不自覺增加，其中和張曼玉的對手戲，特寫來回拍攝了47次，也成為張國榮影史上最多的NG次數，卻因此造就了最經典的一幕，影帝實至名歸。
霸王別姬（1993）
《霸王別姬》無庸置疑是時代經典，張國榮的陰柔氣質、清秀五官，彷彿為程蝶衣這個角色而生，他將程蝶衣複雜的情感、身分認同的迷失，描繪得絲絲入扣，最後一幕那心碎絕望的神情更完美呈現了「不瘋魔，不成活」。
導演陳凱歌曾透露，當時他和張國榮相約香港文華東方酒店講解《霸王別姬》劇本，張國榮只靜靜抽著菸，最後站起身和他握手並表示：「謝謝你為我講的故事，我就是程蝶衣。」而張國榮的人生終點，也如同程蝶衣的結局令人唏噓。
春光乍洩（1997）
《春光乍洩》是香港名導王家衛和張國榮的第三次合作，這部片被譽為「有史以來最好的同性愛情電影之一」，張國榮和梁朝偉將一對同志戀人之間的愛與糾結演繹得深入人心，拍攝期間張國榮還在阿根廷感染阿米巴菌，差點喪命。
王家衛曾表示，這部電影講述同志愛情，但真正的重點是兩人之間的情感羈絆，純粹講述一段糾結的愛情故事，在當時民風尚未開放的年代，才造就了《春光乍洩》如此成功。
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