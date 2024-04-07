花蓮地震「省道公路已搶通」　3重點路段仍有管制

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一、花蓮縣秀林鄉台8線110.2K至187.8K (大禹嶺至太魯閣路段)，初期採10時、13時及15時等3時段放行，並於17時開放天祥地區民眾、業者車輛，自太魯閣閣口往天祥方向運補民生必需物資後，實施夜間預警性封路管制。
二、臺中市和平區台8線臨37便道，今(7)日於14時、16時30分開放兩班次通行。4月21日前每日朝巡邊坡及路面安全後，開放12時及16時30分兩班次，4月22日後依邊坡狀況滾動檢討管制機制，視當時雨量、路況做管制放行。台8線臨37便道仍僅限原可通行5種對象（梨山居民往返、工程維修、急難救助、學術研究及公務通行)。
三、花蓮縣秀林鄉台9線158K~165K (大清水至崇德路段) 因施工需求，於每日放行上午6~8時、中午12~13時、傍晚17~19時3個時段，實施夜間預警封閉。(下清水橋開放小型車限重5噸以下通行)
公路局呼籲，請用路人，地震過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請隨時注意公路兩側設立的公路資訊看板（CMS）所提供之最新交通管制、防災資訊，多利用公路局智慧化省道即時交通資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）及幸福公路APP。
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